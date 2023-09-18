Економіка

17:28 18.09.2023

Румунія запровадить заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів - прем'єр-міністр

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Румунія запровадить заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів - прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку звернеться до міністрів сільського господарства та економіки країни з проханням затвердити спільне розпорядження про продовження заборони на імпорт української агропродукції на 30 днів, наводить RFI заяву глави румунського уряду.

Чолаку повідомив, що від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля очікує пропозиції щодо ліцензування експорту зернових, які будуть обговорювати.

Він додав, що після рішення Європейської комісії не продовжувати заборону на українську агропродукцію "жодного кілограма пшениці не було імпортовано до Румунії з України".

"Якщо будуть запити на експорт до Румунії, я обов'язково попрошу міністра аграрної політики та міністра економіки ухвалити спільний наказ про те, що терміном на 30 днів, доки все не з'ясують, обмеження буде продовжено. Повторюю: запитів немає, і хочу запевнити аграріїв, що такого, як було рік тому, вже не буде", - запевнив Чолаку.

Як повідомлялося, Європейська комісія 15 вересня оголосила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України з деякими умовами, які дадуть змогу уникнути нового стрибка зерна.

ЄК 2 травня запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції, зокрема пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, до п'яти держав-членів ЄС - Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку і шкодить фермерам. 5 червня обмежувальні заходи було пролонговано до 15 вересня.

Після зняття обмежень на імпорт української агропродукції Польща, Угорщина і Словаччина запровадили односторонні заборони. Польща розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок борошна і круп. Угорщина довела цей список до 25 товарних позицій.

 

Теги: #зерно #румунія

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