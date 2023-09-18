Економіка

11:45 18.09.2023

Послуги з заготівлі деревини перейдуть на Prozorro - "Ліси України"

2 хв читати
Послуги з заготівлі деревини перейдуть на Prozorro - "Ліси України"

ДП "Ліси України" розпочинає пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro, повідомив керівник підприємства Юрій Болоховець.

"Лісгоспи завжди закуповували послуги з заготівлі за прямими договорами. Ми плануємо повністю перевести їх на відкриті торги. Це кілька мільярдів гривень на рік. У четвертому кварталі стартує пілотний проєкт у кількох регіонах. Фахівці ДП "Ліси України" аналізують ринок і працюють над розробкою технічних вимог", - зазначив Болоховець.

За його інформацією, від реформи очікують створення конкурентного ринку, залучення максимальної кількості гравців, інвестицій у сучасну техніку та нових технологій, додаткових робочих місць, збільшення відрахувань до бюджетів усіх рівнів, зменшення випадків незаконної заготівлі, підвищення якості виконання робіт.

"Це вже четвертий етап антикорупційної програми, яку ми реалізовуємо. На першому ми заборонили прямі договори та передали реалізацію деревини на спеціалізовані біржі. На другому - перевели на Prozorro основні закупівлі ДП "Ліси України" - від пального до будівництва доріг. На третьому - відмовилися від нерентабельних переробних виробництв і почали передавати їх до Фонду держмайна", - пояснив керівник підприємства.

Болоховець зазначив, що антикорупційна програма "Лісів України" передбачає також посилення інструментів контролю та диджиталізацію. Однак проблему корупції можна подолати лише інституційними реформами, створенням системи, що мінімізує "фактор чиновника", запроваджує прозорі та відкриті правила гри для бізнесу, наголосив він.

Теги: #prozorro #болоховець #ліси_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 30.08.2023
ДП "Ліси України" на 35% наростило відрахування до держбюджету та ініціювало низку програм із підтримки ЗСУ

ДП "Ліси України" на 35% наростило відрахування до держбюджету та ініціювало низку програм із підтримки ЗСУ

15:37 14.08.2023
ДП "Лісі України" саботує створення нових заповідників

ДП "Лісі України" саботує створення нових заповідників

13:00 20.06.2023
У Києві місця для пересувної торгівлі продаватимуться через Prozorro – Білоцерківець

У Києві місця для пересувної торгівлі продаватимуться через Prozorro – Білоцерківець

17:59 06.06.2023
Підрив Каховської ГЕС призведе до загибелі 55 тис. га лісів у Херсонській області - думка

Підрив Каховської ГЕС призведе до загибелі 55 тис. га лісів у Херсонській області - думка

14:59 23.04.2023
Prozorro відкриває інформацію про беззбройові оборонні закупівлі - Мінекономіки

Prozorro відкриває інформацію про беззбройові оборонні закупівлі - Мінекономіки

12:17 01.02.2023
Окрема закрита процедура закупівель для армії в ProZorro має запрацювати навесні – Свириденко

Окрема закрита процедура закупівель для армії в ProZorro має запрацювати навесні – Свириденко

10:48 04.01.2023
"Слуга народу" просить уряд внести зміни до постанови про скасування аукціонів у Prozorro

"Слуга народу" просить уряд внести зміни до постанови про скасування аукціонів у Prozorro

18:01 18.07.2022
Платформа Prozorro+ змінить фокус і буде гуманітарним проєктом - СЕО "Прозорро"

Платформа Prozorro+ змінить фокус і буде гуманітарним проєктом - СЕО "Прозорро"

15:30 17.01.2022
Хакери атакували сервіс ProZorro Infobox, атака на роботу системи закупівель ProZorro не вплинула

Хакери атакували сервіс ProZorro Infobox, атака на роботу системи закупівель ProZorro не вплинула

12:49 14.09.2021
Голова Держлісагентства: Реалізація програми "Зелена країна" вже почалась

Голова Держлісагентства: Реалізація програми "Зелена країна" вже почалась

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна подає позов до СОТ на Польщу, Угорщину, Словаччину через заборону експорту агротоварів і запровадить ембарго на польські овочі та фрукти - торгпред України

НБУ очікує від 20 млрд грн до бюджету від підвищення податку на прибуток банків до 38%

Словаччина заборонила імпорт агропродукції з України до кінця року

Польща намагається довгостроково заблокувати доступ АПК України на ринок ЄС - торговий представник України

Єврокомісія не продовжила заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини за умови дотримання Україною певних заходів

ОСТАННЄ

Україна подає позов до СОТ на Польщу, Угорщину, Словаччину через заборону експорту агротоварів і запровадить ембарго на польські овочі та фрукти - торгпред України

Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктивності в питанні імпорту українського зерна

НБУ очікує від 20 млрд грн до бюджету від підвищення податку на прибуток банків до 38%

Словаччина заборонила імпорт агропродукції з України до кінця року

Польща намагається довгостроково заблокувати доступ АПК України на ринок ЄС - торговий представник України

Угорщина ввела заборону на ввезення агропродукції з України

Макропрогноз під держбюджет-2023 передбачає продовження масштабної війни до II пол.-2024

Держбюджет-2024 передбачає 30 млрд грн на підтримку бізнесу

Єврокомісія не продовжила заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини за умови дотримання Україною певних заходів

Титанова "Велта" продовжує переговори в США про будівництво заводу з підтримкою представників двох партій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА