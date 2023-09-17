Економіка

20:38 17.09.2023

Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктивності в питанні імпорту українського зерна

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Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктивності в питанні імпорту українського зерна

У неділю Європейська комісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктивності після того, як вони в односторонньому порядку заявили, що продовжать заборону на імпорт зерна з України, незважаючи на рішення Комісії про припинення заборони, передає Reuters з посиланням на спікера Єврокомісії.

"Ми знаємо про заяви деяких держав-членів щодо односторонніх заходів. Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу і вели конструктивну взаємодію", - заявила представниця Комісії.

За її словами, зараз у Брюсселі зосереджують увагу на тому, "щоб ввести в дію і змусити працювати нову систему, про яку щойно було оголошено".

Зокрема, пише Reuters, у понеділок відбудеться зустріч із представниками всіх зацікавлених країн ЄС, яка дасть змогу обговорити питання імпорту українського зерна детальніше.

Агентство зазначає, що Україна була одним із провідних світових експортерів зерна до того, як вторгнення Росії 2022 року скоротило її можливості з доставки сільськогосподарської продукції на світові ринки через порти Чорного моря. Відтоді українські фермери покладаються на експорт зерна через сусідні країни.

Однак наплив зернових і олійних культур у сусідні країни вплинув на доходи місцевих фермерів і призвів до того, що уряди заборонили імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Як повідомлялося, заборону на експорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику з України в Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Болгарію, запроваджену 2 травня на період до 5 червня, було продовжено до 15 вересня.

У п'ятницю, 15 вересня, ЄС дозволив скасувати цю заборону після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю за експортом до сусідніх країн.

 

Теги: #зерно #імпорт #єс

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