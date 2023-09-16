Економіка

15:06 16.09.2023

Польща намагається довгостроково заблокувати доступ АПК України на ринок ЄС - торговий представник України

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Польща намагається довгостроково заблокувати доступ АПК України на ринок ЄС - торговий представник України

Дії Польщі щодо українського зерна є помилковими, неправомірними і шкідливими для польських, українських і всіх фермерів Європейського Союзу, заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"Нарешті Польща сказала правду з приводу українського зерна. Йдеться не про цей сезон, а про умови вступу України до ЄС. Про це дуже чітко заявив міністр аграрної політики Телюс", - прокоментував він у Facebook одностороннє продовження Польщею ембарго на експорт української агропродукції.

Торгпред України наголосив, що таким чином "фактично почалися вступні переговори щодо сільського господарства" з "настільки агресивної бойової розвідки і з повного антагонізму з боку Польщі".

"Фактично Польща бореться за liberum veto в Україні без будь-яких пояснень", - написав він і наголосив, що Україна буде до кінця стояти на тому, що дії Польщі щодо українського зерна є хибними, неправомірними і шкідливими для польських, українських і всіх фермерів ЄС.

Ряд громадських діячів під постом торгпреда України долучився до обговорення політичного вчинку Польщі. Зокрема, віцедиректор науково-освітнього інституту Центр Мєрошевського Лукаш Адамський вказав на неготовність України інтегруватися до Європейського Союзу через "ментальний фактор - нездатність українських високопосадовців робити висновки з механізмів політики, що окреслюють політику ЄС та її держав".

Він вказав заступнику міністра на емоційність риторики, що є "об'єктивно контрпродуктивною" для України та створює імідж держави, яка "хоч і перебуває в дуже складному становищі, проте не є членом ЄС, а лише намагається увійти (до нього - ІФ-У), і вже оскаржує щоразу сильніше свого найближчого та перевіреного союзника у веденні війни (торговельної - ІФ-У) та (...) блокуванні транзиту".

"Просте емоційне нав'язування своєї позиції без можливості нормальної розмови це і є проблема, яку створив аграрний блок польського уряду. З усією повагою, я хочу нормальної розмови. Те, що пропонується - погодитися на аграрне упокорення, тому, що вам так треба. Це нонсенс у будь-якому контексті", - парирував Качка.

Ексголова Державної служби України з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа зауважив, що "дещо дивною" видається теза про нездатність українських урядовців осягнути механізми політики ЄС за умов, коли ЄС у цьому питанні на боці України.

"Тут радше йдеться про нездатність Польщі дотримуватися принципів загальної політики ЄС, якщо це суперечить поточним політичним інтересам місцевих еліт", - констатував він.

Президент Української зернової асоціації Микола Горбачов подякував торгпреду України за озвучену позицію і співробітництво та висловив упевненість, що після перемоги України, якій Польща допомагає, питання буде знято, оскільки "відкриті українські порти здатні розв'язати означену проблему".

 

Теги: #зерно #польща #качка

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