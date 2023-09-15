Реформу солідарної пенсійної системи буде проведено у 2024 році, а середня пенсія перевищить 6 тис. грн - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що у 2024 році буде проведено реформу солідарної пенсійної системи.

"Реформа пенсійної системи. Традиційно 1 березня відбудеться індексація пенсій, як це відбувалося всі попередні роки... Але цього року ми зробимо це справедливіше - ми реформуємо солідарну пенсію. Ми хочемо, щоб солідарна пенсія для українців була зрозумілою, прозорою і становила 30% від середнього заробітку", - сказав Шмигаль на пресконференції в п'ятницю.

Зокрема, за його словами, буде запроваджено систему балів.

"Якщо люди відпрацювали на одній посаді однакову кількість років, але одна людина вийшла на пенсію 2001 року, а інша - минулого року. Наразі у тієї людини, яка вийшла на пенсію торік, пенсія буде в районі 5,5-6 тис., а в тієї, яка вийшла 2001 року, пенсія буде 3,6-3,7 тис. Величезна різниця. Ми хочемо цю диспропорцію прибрати", - розповів Шмигаль.

Отже, за його словами, у людей, які мали стабільний офіційний дохід і виходили на пенсію раніше, пенсії значно підтягнуться до сучасного рівня.

"Ми називаємо це - справедливою індексацією пенсії", - наголосив він.

Він зазначив, що такий підхід діятиме й надалі, коли рівень пенсії буде однаковий для всіх, незалежно від року виходу на пенсію.

За словами Шмигаля, завдяки цій реформі середня пенсія в Україні перевищить 6 тис. грн.

Зокрема, прем'єр зазначив, що також продовжиться робота і щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи.