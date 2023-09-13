Економіка

13:04 13.09.2023

Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 1-4 п.п. із 22%

3 хв читати
Банкіри очікують зниження Нацбанком облікової ставки на 1-4 п.п. із 22%

Національний банк України (НБУ) цього тижня знизить облікову ставку на 1-4 процентних пункти (п.п.) - з 22% до 18-21% річних, таку думку банкіри висловили на пресконференції Асоціації українських банків (АУБ) у вівторок.

Найбільш обережним виявився прогноз заступника голови правління ТАСкомбанку Анатолія Кухарчука: зниження ставки на 1%, тоді як голова правління Банку Глобус Сергій Мамедов і президент АУБ Андрій Дубас очікують зменшення ставки на 2 п.п. - до 20% річних для стимулювання кредитування.

Водночас директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанку Антон Болдирєв допускає зниження ставки до 19%, тоді як найсміливіший прогноз - зниження ставки на 4 п.п., до 18% - у голови правління Комінбанку Тетяни Путінцевої.

Кухарчук очікує, що НБУ до кінця року знизить облікову ставку ще на 1 п.п. і на цьому рівні тимчасово зупиниться до весни, щоб максимально знизити ризики очікуваного пом'якшення валютного законодавства і відмови від фіксованого курсу долара.

Тим часом Мамедов вважає, що тенденція більшого зниження облікової ставки збережеться і до кінця року її буде опущено до оголошених центробанком раніше 18% річних.

Схожої думки дотримується і Болдирєв. Зокрема, він зазначив, що Нацбанк має підстави "перевершити свої очікування" і знизити облікову ставку ще сильніше до кінця року, з огляду на те, що у нього залишається ще три можливості для цього. Представник Укрексіму додав, що при цьому варто звертати увагу на ставку депозитних сертифікатів і на сезонні ризики та ризики безпеки.

Він нагадав, що при попередньому зниженні ставки на 3 п.п. - до 22% - ставка за "нічними" депосертифікатами була знижена на 2 п.п. - до 18 п.п., внаслідок чого спред між ними знизився до 4 п.п. "Зробити 19% за обліковою і 16% за овернайтом - це один із варіантів, який ми розглядаємо", - сказав пояснив Болдирєв.

Путінцева не виключила продовження зниження ставки навесні наступного року за умов стабільності подальшого зовнішнього фінансування, вирішення питання експорту зернових і стабільності в енергетичній сфері.

Говорячи про вплив зниження облікової ставки на ставки за депозитами, Кухарчук вважає, що вони будуть на рівні 12-13%, а в разі введення додаткового податку на банки - 12% максимум.

Путінцева також вважає, що зниження облікової ставки до 18% "призведе до зменшення середньої ставки за депозитами з 15% річних до 11-12% річних".

За словами Мамедова, зниження також має сприяти більш активному кредитуванню, що можливо, коли ставки опустяться до 20% річних.

"Головним завданням є змусити банки кредитувати. (...) І тому зараз, коли буде відбуватися зменшення за трендом облікової ставки, потрібно задіяти інші механізми для лояльності банків щодо кредитування", - зазначив банкір.

Поки ж він порадив до оголошення нового рівня ставки 14 вересня встигнути покласти кошти на депозит і купити ОВДП за нинішніми ставками, тоді як позичальникам почекати зниження ставки.

Теги: #нбу #банкіри #облікова_ставка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:51 08.09.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $302 млн

Чистий продаж НБУ цього тижня впав до $302 млн

19:27 07.09.2023
НБУ в серпні застосував заходи впливу до банку "Конкорд", Укрексімбанку, МТБ Банку і 17 фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу

НБУ в серпні застосував заходи впливу до банку "Конкорд", Укрексімбанку, МТБ Банку і 17 фінустанов за порушення у сфері фінмоніторингу

19:59 06.09.2023
НБУ врегулював окремі питання здійснення фінустановами фінмоніторингу за PEPs

НБУ врегулював окремі питання здійснення фінустановами фінмоніторингу за PEPs

12:41 06.09.2023
Міжнародні резерви України в серпні знизилися на 3,2%, до $40,4 млрд - НБУ

Міжнародні резерви України в серпні знизилися на 3,2%, до $40,4 млрд - НБУ

21:41 04.09.2023
НБУ ініціює повторну акцію зі збору монет для ЗСУ "Смілива гривня"

НБУ ініціює повторну акцію зі збору монет для ЗСУ "Смілива гривня"

15:57 01.09.2023
Монети номіналом до 25 коп. і купюри зразків до 2003 р. можна обміняти до кінця вересня - НБУ

Монети номіналом до 25 коп. і купюри зразків до 2003 р. можна обміняти до кінця вересня - НБУ

17:17 31.08.2023
НБУ запустив сайт із фінансової грамотності "Гаразд"

НБУ запустив сайт із фінансової грамотності "Гаразд"

21:08 28.08.2023
НБУ дозволив продаж населенню безготівкової валюти до 50 тис. грн/міс. в одному банку

НБУ дозволив продаж населенню безготівкової валюти до 50 тис. грн/міс. в одному банку

16:03 24.08.2023
НБУ введе в обіг 80 тис. пам'ятних монет "Сміливість бути. UA" з нагоди Дня Незалежності

НБУ введе в обіг 80 тис. пам'ятних монет "Сміливість бути. UA" з нагоди Дня Незалежності

12:22 24.08.2023
Ексголова НБУ Шевченко заявляє про інкримінування йому нової статті без можливості застави і з покаранням до 15 років

Ексголова НБУ Шевченко заявляє про інкримінування йому нової статті без можливості застави і з покаранням до 15 років

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про легалізацію виробництва ГМО-продуктів в Україні

ЄС має зберегти заборону на імпорт зерна з України до пяти країн, але продовжити розширювати транзит - єврокомісар із сільського господарства

Кабмін пропонує підвищити видатки держбюджету-2023 на безпеку, оборону і ВПО на 328,5 млрд грн

Шмигаль: Підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію

Україна звернеться до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна

ОСТАННЄ

НКРЕКП створила телеграм-канал "Оперативний моніторинг ринку електроенергії"

Виробництво тепла на когенераційних установках потужністю до 3 МВт не потребує ліцензування - НКРЕКП

ДТЕК законтрактував 210 тис. тонн вугілля в Польщі

"Епіцентр" фіксує зростання попиту на генератори та зарядні станції

Зеленський підписав закон про легалізацію виробництва ГМО-продуктів в Україні

НКЦПФР вирішила призупинити ліцензію ФК "Житло-Капітал" - голова ФК

Кабмін передав АЗС Glusco в управління "Укрнафти"

ЄС має зберегти заборону на імпорт зерна з України до пяти країн, але продовжити розширювати транзит - єврокомісар із сільського господарства

Кабмін пропонує підвищити видатки держбюджету-2023 на безпеку, оборону і ВПО на 328,5 млрд грн

Шмигаль: Підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА