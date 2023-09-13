ЄС має зберегти заборону на імпорт зерна з України до пяти країн, але продовжити розширювати транзит - єврокомісар із сільського господарства

Рішення про заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України в Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину підтвердило свою ефективність і повинно бути продовжене після 15 вересня, але водночас необхідно ще розширити "Коридори солідарності" для транзиту цієї української продукції, заявив єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський.

"Ми знайшли рішення, яке, по-перше, стабілізувало ринок у цих (п'яти) країнах, а, по-друге, дало змогу наростити транзит із 2,9 млн тонн до заборони з України до 3,2 млн тонн після запровадження заборони", - сказав він на дебатах із питання продовження заборони в Європарламенті у вівторок увечері.

За його словами, автомобільними та залізницями "Коридорів солідарності" цих країн уже було транспортовано 44 млн тонн агропродукції з України, що є величезним успіхом.

Войцеховський уточнив, що згідно з поточними прогнозами на цей маркетинговий 2023-2024 рік Україні необхідно експортувати 56 млн тонн зерна, або 4,7 млн тонн у середньому на місяць.

"Чорне море заблоковано, і ніхто не знає, чи буде воно розблоковано Росією. Росія знає, що вона робить, яку злочинну діяльність вона веде, і вона використовує їжу як зброю. Але ми в змозі допомогти Україні експортувати ці 4,7 млн тонн суходолом через "Коридори солідарності". Нам просто необхідно поліпшити і розширити ці коридори", - наголосив єврокомісар.

Він нагадав, що транзит був близький до цієї цифри в листопаді 2022 року, склавши 4,2 млн тонн.

Войцеховський наголосив, що крім основного маршруту через Румунію, на який припадає приблизно 3 млн тонн щомісяця, необхідно розвивати нові маршрути в порти країн Балтії: Литву, Клайпеду, Ригу і в порти Адріатики, наприклад Рієку, оскільки Румунія вже практично нездатна збільшити транзит.

Він зазначив, що таке зростання транзиту альтернативними маршрутами обмежене не інфраструктурою, а економікою, і щоб зробити його рентабельним, за розрахунками української сторони, необхідні субсидії від 20 до 40 євро за тонну.

Єврокомісар закликав депутатів схвалити такі видатки, що дасть змогу ефективно експортувати зерно з України "Коридорами солідарності" країнам, які цього потребують, навіть якщо Росія продовжить блокувати або знищувати українські чорноморські порти.

Говорячи про Румунію і Дунайський коридор, він заявив, що вжиті заходи дали змогу скоротити логістичні витрати майже на 50%, а також забезпечать стабільну потужність у 3 млн тонн на місяць у вересні і зростуть до 4 млн тонн на місяць до кінця року.

Войцеховський нагадав, що Румунія та Молдова доклали багато зусиль та інвестицій для забезпечення безперебійної торгівлі та збільшення пропускної спроможності доріг. Зокрема, Єврокомісія вітає роботу зі створення зеленої смуги для автомобільного транзиту між Україною і Румунією в обох напрямках через Молдову, а також працює над скороченням часу очікування на кордонах, зокрема завдяки збільшенню штату співробітників.

Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку працює над пілотними схемами військового страхування і гарантій для транзитної діяльності, а також нарощування річкових і морських перевезень, додав європейський чиновник.

Єврокомісар із сільського господарства також закликав українську сторону серйозно обміркувати і переосмислити свою позицію з цього питання, відмовившись від претензій на адресу зазначених п'яти країн. "Тому що альтернативою є повернення хаосу, тобто якихось односторонніх рішень деяких держав-членів. Це не піде на користь Україні. Точно ні. Тим паче в ситуації заблокованого Чорного моря і заблокованих українських портів", - зазначив Войцеховський, нагадавши про проблеми з протестами і блокадами, що були на кордонах до введення заборони Єврокомісією з 5 травня цього року.