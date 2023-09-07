Економіка

16:49 07.09.2023

ДТЕК виконав половину запланованих на рік ремонтів енергоблоків ТЕС

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ДТЕК виконав половину запланованих на рік ремонтів енергоблоків ТЕС

"ДТЕК Енерго" відремонтувало майже половину енергоблоків теплоелектростанцій, ремонти яких заплановано в межах підготовки та проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024 рр.

"Станом на 7 вересня енергетики відремонтували 13 енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго". Ще сім наразі знаходяться в процесі. Всього ж за підсумками цьогорічної ремонтної кампанії "ДТЕК Енерго" планує відремонтувати 27 енергоблоків. Переважна більшість буде працювати вже до старту опалювального сезону, решта – під час його проходження", - повідомляють у пресрелізі ДТЕК у четвер.

У компанії уточнили, що інвестиції в планові ремонти в січні-серпні цього року становили 2,3 млрд грн, за підсумками року планується їх наростити до понад 3,5 млрд грн.

За словами генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва, наведеними в релізі, ремонтні кампанії узгоджують, контролюють і моніторять Міністерство енергетики, Держенергонагляд і НЕК "Укренерго".

"Тож впевнено рухаємось за узгодженим ними графіком. А іноді і з його випередженням", - зазначив Салєєв.

Як повідомлялося, ТЕС "ДТЕК Енерго" в травні-серпні збільшили виробництво електроенергії на 28% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, водночас у серпні обсяг генерації був на 35% більшим, ніж у серпні минулого року.

На початку вересня ДТЕК повідомив, що достроково завершив черговий капітальний ремонт енергоблока потужністю 200 МВт на одній зі своїх ТЕС. Він став другим енергоблоком, підключеним до енергосистеми після ремонту протягом тижня. У такий

Теги: #дтек #ремонти #енергоблоки

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