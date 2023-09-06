Економіка

14:05 06.09.2023

Кириленко очолив АМКУ

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Кириленко очолив АМКУ

Верховна Рада призначила Павла Кириленка головою Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Ухвалення відповідного проєкту постанови №10015 в цілому підтримали 250 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за звільнення Ольги Піщанської з посади голови АМКУ.

Павло Кириленко - підполковник юстиції. У 2008 році закінчив Юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство".

У прокуратурі України працює з липня 2008 року помічником прокурора, прокурором відділу, заступником прокурора, прокурором прокуратури та начальником слідчого управління прокуратури. Працював у прокуратурах Донецької області, Криму та в Генпрокуратурі.

Наказом генерального прокурора України від 22 вересня 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. А 26 червня 2019 року Кабінет Міністрів України підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації. Згідно з указом президента України, Кириленко очолив Донецьку обласну державну адміністрацію 5 липня 2019 року.

Теги: #амку #кириленко #кадри

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