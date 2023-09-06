Україна звернеться до СОТ зі скаргою в разі продовження заборони на імпорт українських с/г продуктів після 15 вересня - торгпред України

Україна може подати позов проти Брюсселя і країн-членів Європейського Союзу до Світової організації торгівлі (СОТ), якщо вони не скасують обмеження на експорт її агропродукції після 15 вересня, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю Politico.

"З цілковитою повагою і вдячністю до Польщі, у разі введення будь-яких заборон після 15 вересня, Україна подасть позов проти Польщі та ЄС до Світової організації торгівлі", - сказав він.

Торгпред України наполягає, що ці обмеження порушують Угоду про вільну торгівлю, які діють між Україною та ЄС з 2014 року.

"Ми не маємо наміру негайно вживати заходів у відповідь, з огляду на дух дружби і солідарності між Україною та ЄС", - пояснив Качка і додав, що системна загроза українським інтересам змусить Україну передати цю справу до СОТ.

Крім того, Качка повідомив виданню, що немає жодних доказів відхилення цін або значного збільшення поставок зерна, що виправдовують продовження обмежень на імпорт. Київ приєднався до "конструктивної співпраці" з Єврокомісією, п'ятьма країнами-членами ЄС, а також Молдовою, ключовим транзитним вузлом для українського експорту в ЄС.

"Ми отримали значну підтримку забезпечення кращого транзиту товарів через територію сусідніх країн-членів, включно з Польщею та Угорщиною. В останні два місяці ми значно просунулися у співпраці з Румунією щодо транспортування товарів з України", - зазначив Качка.

Як повідомлялося, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив, якщо Брюссель не зможе вжити заходів проти Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії, які порушують торговельну угоду, Київ "залишає за собою вибір правових механізмів реагування".

МЗС України зазначило, що Київ залишає за собою право ініціювати арбітражний розгляд відповідно до угоди про асоціацію з ЄС або звернутися до СОТ.