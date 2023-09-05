Економіка

15:59 05.09.2023

Коаліція прифронтових країн виступає за створення після 15 вересня гнучкого списку заборонених до імпорту українських агропродуктів

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Коаліція прифронтових країн виступає за створення після 15 вересня гнучкого списку заборонених до імпорту українських агропродуктів

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш заявив про складнощі в переговорах коаліції п'яти прифронтових країн, які наполягають на впровадженні гнучкого списку заборонених до імпорту в їхні країни агропродуктів з України після 15 вересня.

П'ять прифронтових європейських країн - Польща, Угорщина, Болгарія, Словаччина та Румунія - хочуть, щоб список ЄС щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України був "гнучким", розповів Телуш у коментарі польській радіостанції RMF FM за підсумками зустрічі в іспанському місті Кордова п'яти керівників міністерств сільського господарства сусідніх із Україною країн.

За його інформацією, ідея полягає в тому, що продукт може бути вилучено зі списку, якщо його імпорт є бажаним, або ж може бути додано новий продукт у разі надмірного імпорту.

"Гнучкий список", на думку Телуша, звучить добре, але він відкриває поле для торгу. Це означає, що п'ять країн не зможуть твердо стояти за списком ЄС поки що заборонених чотирьох продуктів, до якого входять пшениця, кукурудза, насіння соняшнику та ріпак.

"У нас є невелика проблема з Болгарією",- визнав Телуш і повідомив, що Болгарія хоче, щоб насіння соняшнику було вилучено зі списку, оскільки болгарські переробники потребують його імпорту з України. Замість цього вона хотіла б включити до списку "сухе молоко".

Телуш зазначив, що Польща зі свого боку хоче включити до списку малину або мед. Невідомо також, чи всі інші країни-сусіди України - у разі негативного рішення ЄК - також запровадять односторонні заборони, як це планує зробити Польща.

Міністр визнав, що тільки Угорщина "дуже рішуче заявляє, що запровадить таку заборону разом із Польщею", тоді як словаки "дуже серйозно думають про це".

Польський міністр повідомив, що переговори з цього питання ще тривають.

Міністр також сказав, що під час зустрічі аграрних міністрів ЄС, яка триває у вівторок у Кордові (Іспанія), не чув різко негативних думок від колег про продовження заборони. Він сказав, що Франція говорить "дуже розсудливо" про необхідність побудови "інструменту на майбутнє, тому що Україна залишиться з нами надовго".

Телуш проанонсував зустріч по відеозв'язку між міністрами п'яти країн і французьким міністром. При цьому польський міністр визнав, що чув, нібито глава ЄК Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні, що не погодиться на продовження заборони.

Як повідомлялося, Єврокомісія 5 червня продовжила до 15 вересня обмеження експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини, однак дозволила транзит цих товарів до зазначених країн.

За інформацією єврокомісара із сільського господарства і торгівлі Януша Войцеховського, особисто він виступає за продовження заборони і для запобігання новій можливій кризі на ринку зерна ЄС у контексті торгівлі з Україною, особливо в прифронтових країнах, запропонував субсидіювати транзит українського зерна до портів Балтії на рівні 30 EUR/тонна, для чого необхідно виділити з бюджету ЄС EUR600 млн.

 

Теги: #україна #єс #агропродукція

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