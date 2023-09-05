Економіка

10:44 05.09.2023

Піщанська подала до ВР заяву про звільнення з посади голови АМКУ - Стефанчук

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Піщанська подала до ВР заяву про звільнення з посади голови АМКУ - Стефанчук

Ольга Піщанська подала до Верховної Ради заяву про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ), повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської про звільнення з посади. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", - написав Стефанчук на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі зазначив, що наступного дня після голосування за звільнення Піщанської парламент має намір призначити на посаду голови АМКУ нинішнього начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

Крім того, він додав, що посада голови Фонду державного майна України (ФДМ) поки що залишається без призначення.

Як повідомлялося, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Уранці 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку з обійманої посади, а Умєров зі свого боку - заяву про відставку з посади голови ФДМ.

 

 

Теги: #амку #кадри #піщанська

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