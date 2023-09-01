Бюджетні комітети ВР та Європарламенту обговорили створення для України програми в бюджеті ЄС

Бюджетні комітети Верховної Ради та Європейського парламенту обговорили створення програми для України в бюджеті Європейського Союзу.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, за словами голови комітету з бюджету Європарламенту Йохана ван Овертвелдта, війна в Україні показала, що нинішня концепція планування бюджету ЄС не відповідає своїй меті. "Її необхідно переглянути. Тому ми хочемо, щоб бюджет на 2024 рік уже базувався на новому багаторічному бюджеті, який включатиме в себе програму Ukraine Facility", - зазначив Овертвелдт.

Сторони також обговорили питання покриття дефіциту бюджету, контроль над використанням фінансової допомоги від ЄС та фінансування оборони України.

"Бюджетна ситуація в Україні важка. У нас є безпрецедентний дефіцит у розмірі $42 млрд, і наступного року, на жаль, він залишиться на такому ж рівні. Тому ми вітаємо пропозицію Єврокомісії створити спеціальний фінансовий інструмент Ukraine Facility, який передбачатиме EUR39 млрд прямої бюджетної підтримки для України. Водночас наступного року Україна потребуватиме щонайменше EUR18 млрд, які допоможуть покрити соціальні видатки", - заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Народні депутати надали європейським колегам роз'яснення щодо статей витрат наданої допомоги, гарантій для донорів і звітів про види й співвідношення вже отриманих та використаних грантів, субсидій і позик.

Парламентарії також обговорили шляхи збільшення ефективності Рахункової палати України, впровадження посиленого аудиту всіх процесів, реалізацію судової реформи та експорт сільгосппродукції з України.

"Підтримка України не зменшується. Ніхто не поставив це під питання. Ми допомагатимемо. Хочемо приєднати всі інституції, що борються з корупцією та конфліктами інтересів, щоб забезпечити прозорість. Потрібен тільки доступ до інформації, щоб ми могли допомогти", - зазначила член комітету з питань бюджету Європарламенту Ейдер Гардіасабаль Рубіаль.

Зустріч бюджетних комітетів Верховної Ради та Європарламенту відбулася в онлайн-форматі.