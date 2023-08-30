Економіка

14:20 30.08.2023

Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки

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Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки

Барселона очолила рейтинг найкращих у світі міст для любителів поєднати відпустку з роботою, підготовлений компанією IWG.

Загалом у рейтингу представлено 26 міст. Їх оцінювали за шкалою від 1 до 10 у восьми категоріях, включно з кліматом, кухнею, культурою, житлом і швидкістю інтернету.

"Ми вибрали такі категорії, які дають змогу вибрати оптимальне середовище для роботи за кордоном і включають базові вимоги до рівня життя", - зазначив Даррен Роджерс з IWG.

Барселона отримала високі бали за наявність швидкісного інтернету та відносно недорогого житла. Зокрема, середня вартість оренди квартири в місті становить $1158 на місяць, тоді як у Нью-Йорку, найдорожчому місті в списку, цей показник сягає $3632 на місяць. Чашка кави обійдеться в $2,68 замість $4,92 у Лос-Анджелесі або $4,57 у Пекіні.

Друге місце в списку посіло Торонто, третє - Пекін. До десятки також увійшли Мілан, Нью-Йорк, Ріо-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта і Лісабон.

Теги: #барселона #робота #відпустка

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