Економіка

13:01 29.08.2023

Головою ДПЗКУ Кабмін призначив Дмитра Гапчича

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Головою ДПЗКУ Кабмін призначив Дмитра Гапчича

Головою Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Кабінет Міністрів призначив Дмитра Гапчича, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Уряд призначив нового голову Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). Ним став Дмитро Гапчич", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Гапчич закінчив Полтавський державний аграрний коледж управління та права, а також Харківський державний економічний університет. Кандидат економічних наук. Працював у центрі "Автоінформ", агрохолдингу "Кернел". З 2012 року очолював "Цукровий союз "Укррос" (дочірній актив агрохолдингу "Кернел").

ДПЗКУ створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій: лінійні та портові елеватори, млини, комбікормові та круп'яний заводи. Сумарно 53 підрозділи-філії корпорації можуть зберігати 3,7 млн тонн зернових, включно з майже 2,5 млн тонн за рік сумарних потужностей із перевалки зернових вантажів на експорт в Одеському та Миколаївському портах.

В умовах воєнного вторгнення РФ функціонують 38 із 53 філій (72%) ДПЗКУ, з них 28 підрозділів здатні зберігати с/г культури, дев'ять - переробляти їх і виробляти готову продукцію.

Більшість працюючих підрозділів корпорації можуть забезпечувати відвантаження зернових і автомобільним, і залізничним транспортом. Логістичні центри держкорпорації здатні вивозити на зберігання зернові з потенційно небезпечних територій, де можуть вестися бойові дії з російськими окупантами.

 

Теги: #кадри #дпзку

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