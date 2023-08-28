НБУ дозволив продаж населенню безготівкової валюти до 50 тис. грн/міс. в одному банку

Національний банк України вперше з початку повномасштабної війни дозволив банкам із 29 серпня продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав або зобов'язань для проведення такої операції.

"Відповідні операції проводитимуться за курсом, встановленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку", - ідеться в повідомленні НБУ на його сайті в понеділок.

Згідно з ним, Нацбанк також збільшив зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. Уперше цей інструмент було дозволено з 21 липня 2022 року, тоді з обмеженням у 50 тис. грн на місяць.

"Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками більш зручні та безпечні. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом", - зазначив регулятор.

Він додав, що ці дії реалізовано в рамках оприлюдненої в липні Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до гнучкого курсу та повернення до інфляційного таргетування. Відповідно до неї дії Національного банку в рамках першого етапу пом'якшення валютних обмежень будуть спрямовані, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів.

"За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи щодо мінімізації множинності обмінних курсів", - йдеться в релізі без уточнення деталей.

Уточнюється, що наведені зміни внесено постановою правління НБУ від 28 серпня 2023 року №104.

Як повідомлялося, на початку червня курс гривні на готівковому ринку після зміцнення до 37,1-37,2 грн/$1 впритул наблизився до офіційного курсу, який з липня минулого року НБУ утримує на рівні 36,57 грн/$1. Таке зміцнення і зближення курсів на готівковому і безготівковому ринках різко знизило попит на купівлю безготівкової валюти через 3-місячні депозити: якщо в січні її купили на $524 млн, то в червні-липні - лише по $83 млн за обсягів продажу близько $280 млн.

Водночас із середини липня гривня на готівковому ринку стала слабшати і наразі котирується за курсом близько 38,3 грн/$1.