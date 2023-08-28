Економіка

15:27 28.08.2023

Кулеба запросив чеські компанії взяти участь у першому Форумі оборонних індустрій

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Кулеба запросив чеські компанії взяти участь у першому Форумі оборонних індустрій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який прибув у понеділок до Праги, запросив чеський уряд і компанії взяти участь у першому Форумі оборонних індустрій восени 2023 року.

"Я зустрівся з радником з національної безпеки Чехії Томашем Пояром для поглиблених переговорів щодо подальшого розвитку нашої співпраці у сфері оборони. Цієї осені я також запросив чеський уряд і компанії взяти участь у першому в Україні Форумі оборонних індустрій", - написав Кулеба у твіттері.

Також глава МЗС України подякував чеському колезі Яну Ліпавському за запрошення виступити сьогодні перед чеськими послами. "Українська та чеська дипломатія працюють пліч-о-пліч, щоб захистити свободу, просунути Україну на шляху до ЄС і НАТО, зміцнити зв'язки з африканськими країнами та вирішити інші спільні пріоритети", - написав міністр у твіттері.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього тижня відвідає Чеську Республіку, Французьку Республіку та Королівство Іспанія. 28 серпня у Празі на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського Кулеба звернеться до глав дипломатичних місій Чехії як почесний гість щорічної конференції послів. Міністр також проведе двосторонні переговори щодо розвитку військово-технічної співпраці.

 

Теги: #оборона #чехія #кулеба

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