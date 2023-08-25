Коаліція п'яти прифронтових країн наполягає на продовженні заборони на імпорт українських с/г продуктів

П'ять прифронтових країн виробили спільну позицію щодо сільськогосподарської продукції з України та вважають за необхідне продовжити заборону на імпорт зерна до кінця року, заявив у п'ятницю після зустрічі представників Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії міністр сільського господарства Польщі Роберт Телуш.

"Ми виробили спільну позицію, яку представимо на наступній Раді. Ця позиція має три основні пункти, головним з яких є продовження до кінця року заборони на імпорт зерна в п'ять прифронтових країн", - процитувало міністра польське видання farmer.pl.

Телуш наголосив, що коаліція прифронтових країн підтримує заборону "на імпорт зерна в наші країни до кінця року".

"Це буде дуже сильний висновок. (...) Ще раз пропонуємо продовжити заборону до кінця року", - сказав він.

Міністр повідомив, що два інші пункти стосуються субсидування транзиту зерна і підвищення гнучкості списку товарів, які не можна імпортувати для окремих країн, як приклад він навів малину.

Згідно з повідомленням Міністерства сільського господарства у твіттері, Телуш пообіцяв іще раз направити звернення до Європейської Комісії, в якому країни викладуть свою вимогу щодо продовження заборони на експорт і запропонують зробити перелік заборонених до імпорту продуктів "гнучкішим, щоб до нього можна було щось додавати або прибирати".

Крім того, польський міністр поінформував, що коаліція прифронтових країн підтримує ідею про субсидування транзиту української сільгосппродукції.

"Це хороший напрям, який допомагає створювати "коридори солідарності". Але ми хочемо, щоб оплата була прогресивною, тобто залежала від того, куди відправляється зерно", - пояснив він.

Водночас, за інформацією Телуша, згоди Європейської Комісії на субсидування транзиту ще немає.

"Позиція Єврокомісії в цьому питанні не є сприятливою", - процитували комюніке коаліції прифронтових країн польські ЗМІ.

Єврокомісія 5 червня дала згоду на продовження до 15 вересня обмежень експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

"Обмеження не означають заборону на транзит цих товарів через Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину", ішлося в документі, підписаному главою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.