Економіка

10:59 25.08.2023

Федоров: Ми маємо змінити правила формування зарплати педагогів

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Федоров: Ми маємо змінити правила формування зарплати педагогів

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляє про необхідність зміни правила формування заробітної плати педагогів.

"Що стосується педагогів. Найголовніше, це і позиція президента, і позиція міністра освіти, ми маємо змінити умови праці, ми маємо змінити правила формування заробітної плати. Не може бути 50 видів доплат і врешті-решт отримання такої-то зарплати", - сказав він на "Серпневій конференції" в п'ятницю.

За його словами, у влади вже є конкретні напрацювання в цьому напрямі, а також зібрано найкращий світовий досвід формування зарплати педагогів.

"Але найголовніше, нам потрібно для людей, які сьогодні в системі освіти, створити умови, щоб вони не думали про якісь інші потреби, крім того, як надихати дітей на навчання. І зробити так, щоб люди, які не в системі або залишили систему, але хочуть служити дітям, батькам і країні, повернулися в систему. А без змін заробітної плати це зробити просто неможливо", - сказав Федоров.

Теги: #педагоги #зарплати #федоров

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