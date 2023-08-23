Обсяг аварійної допомоги для покриття споживання е/е у вівторок майже вдвічі перевищив попередній рекорд - "Укренерго"

НЕК "Укренерго" у вівторок другий день поспіль довелося брати рекордну аварійну допомогу для покриття попиту з 13:00 до 22:00 - її обсяг з енергосистеми Польщі та Румунії становив 3900 МВт-год, що майже вдвічі перевищив рекорд понеділка у 2000 МВт-год.

Як пояснила НЕК у своєму телеграм-каналі в середу, 22 серпня споживання трималося на верхніх позначках, а його вечірній максимум лише на 2,5% був нижчим за рекорд усього літа 21 серпня.

"Основна причина її застосування - дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях. Крім того, триває активна ремонтна кампанія на атомних електростанціях, які готуються до роботи на максимальній потужності взимку", - зазначило "Укренерго".

Там додали, що обсягів імпорту з Європи не вистачає для покриття різниці між збільшеним споживанням і обмеженими можливостями вироблення на електростанціях.

За даними сайту ENTSO-E і повідомленням Міненерго в телеграм-каналі, вчора обсяг імпорту зі Словаччини та Молдови становив 1473 МВт-год на добу, що майже в 2,5 раза менше за показник понеділка (3407 МВт-год). На сьогодні він ще менший - 1260 МВт-год на добу.

Як повідомлялося, Україна влітку цього року вже кілька разів приймала аварійну допомогу від Європи для підтримки балансу між виробництвом і споживанням е/е - 7 червня з 20:00 до 23:00 від енергосистеми Румунії, 8, 12 і 28 червня - з Румунії та Польщі загальним обсягом 1200 МВт-год, 1600 МВт-год і 1200 МВт-год відповідно, 27 липня - з Румунії з 13:00 до 16:00 обсягом 1200 МВт-год, 16 і 17 серпня - з Румунії в період 19:00-22:00 обсягом по 1200 МВт-год, 22 серпня - з Польщі та Румунії з 18:00 до 22:00 у рекордному обсязі 2000 МВт-год.