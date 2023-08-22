Економіка

16:08 22.08.2023

Польща готова самостійно ввести односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня

3 хв читати
Польща готова самостійно ввести односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня

Польща, у разі потреби, введе односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня, водночас транзит товарів буде збережено, заявив міністр сільського господарства Роберт Телюс на пресконференції у вівторок у Polsat News.

Він спростував інформацію ЗМІ про розкол у коаліції країн, які забороняють імпорт українського зерна, і про те, що кількість країн - членів Європейського Союзу, які виступають проти позиції Польщі щодо продовження обмежувальних заходів після 15 вересня, збільшилася з 13 до 20.

"Уперше чую, що більше країн проти. Я розмовляв із цього приводу з багатьма міністрами з Європейського Союзу. Я бачу розуміння того, що потрібно будувати коаліцію. Ми маємо побудувати механізм. Я переконаний, що Румунія входить до коаліції", - процитувало слова Телюса польське видання farmer.pl.

Він також повідомив, що наступного тижня проведе переговори з представниками Словаччини, щоб разом визначити, "в якому напрямі ми будемо рухатися".

"Наразі я не сумніваюся, що коаліція є", - запевнив Телюс.

Польський міністр наголосив, що збереження заборони на ввезення українського зерна тільки до 15 вересня є "політичним аргументом для подальшої дестабілізації ситуації в Польщі".

"Ми цього не допустимо", - запевнив він.

Польський уряд хоче, щоб це питання було врегульовано "полюбовно в Європейському Союзі, щоб не було необхідності ламати двері".

"Якщо необхідно (...) запровадити односторонні заборони, ми їх запровадимо, тому що нас хвилюють інтереси аграріїв (...), і на цю тему не ведеться дискусія", - констатував Телюс.

Відповідаючи на запитання про можливі ризики щодо застосування штрафних санкцій до Польщі, якщо вона порушить правила єдиного ринку, міністр заявив, що не хоче слухати, "як нас, поляків, лякають штрафами (...)", і додав, що Польща "проводитиме жорстку політику в інтересах поляків".

Телюс повідомив, що Польща веде діалог з Україною, Литвою і Латвією для здійснення транзиту зерна через Польщу.

"Ми ведемо діалог з Україною, а також із Литвою та Латвією, щоб використовувати їхні порти", - сказав він і запевнив, що зерно, яке йде з Польщі, назад не повертається.

"Якщо ми говоримо про продовольчу безпеку Польщі, продовольчу безпеку Європи, то зерно має текти в Європу і має текти за межі Європи. Допоможемо в дорозі", - заявив глава польського аграрного міністерства.

За його інформацією, до введення заборони на ввезення до Польщі (українського зерна - ІФ-У) транзитом в'їхало близько 114 тис. тонн зерна, а в червні - 260 тис. тонн. Водночас із Польщі "пішло" близько 6 млн тонн зерна. У Польщі залишилося близько 3-4 млн тонн зерна, "але це запас, який має бути завжди", адже щомісячна потреба в ньому становить 2,5 млн тонн, пояснив міністр сільського господарства Польщі.

Єврокомісія 5 червня дала згоду на продовження до 15 вересня обмежень експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. "Обмеження не означають заборони на транзит цих товарів через Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину", йшлося в документі, підписаному головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

Джерело: https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/telus-w-razie-koniecznosci-wprowadzimy-jednostronne-zakazy-importu-zboza-z-ukrainy-po-15-wrzesnia,135051.html

Теги: #зерно #імпорт #польща

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:01 22.08.2023
Зеленський і Санду обговорили взаємодію у створенні альтернативних маршрутів експорту українського зерна

Зеленський і Санду обговорили взаємодію у створенні альтернативних маршрутів експорту українського зерна

13:34 22.08.2023
Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна - зустріч Зеленського та Пленковича

Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна - зустріч Зеленського та Пленковича

04:26 22.08.2023
Пентагон схвалив продаж бойових вертольотів Араche для Польщі, сума угоди - $12 млрд

Пентагон схвалив продаж бойових вертольотів Араche для Польщі, сума угоди - $12 млрд

19:10 21.08.2023
Польща отримала два південнокорейські винищувачі FA-50, до кінця року очікує ще 10

Польща отримала два південнокорейські винищувачі FA-50, до кінця року очікує ще 10

17:42 21.08.2023
Ердоган планує обговорити з Путіним відновлення Чорноморської зернової ініціативи у вересні - ЗМІ

Ердоган планує обговорити з Путіним відновлення Чорноморської зернової ініціативи у вересні - ЗМІ

16:33 21.08.2023
Альтернативи експорту українського зерна Чорним морем немає - єврокомісар Сінкявичюс

Альтернативи експорту українського зерна Чорним морем немає - єврокомісар Сінкявичюс

15:55 21.08.2023
ЄС має субсидувати транзит українського зерна і продовжити заборону на його імпорт до прифронтових країн - єврокомісар

ЄС має субсидувати транзит українського зерна і продовжити заборону на його імпорт до прифронтових країн - єврокомісар

10:46 19.08.2023
Укрзалізниця: Відкривається продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ - Хелм

Укрзалізниця: Відкривається продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ - Хелм

13:04 17.08.2023
"УЗ" скасувала низку поїздів до Перемишля, призначивши новий поїзд до Хелма через місяць ремонтів залізничної інфраструктури в Польщі

"УЗ" скасувала низку поїздів до Перемишля, призначивши новий поїзд до Хелма через місяць ремонтів залізничної інфраструктури в Польщі

17:49 16.08.2023
Польська інфраструктура занадто тісна для українського бізнесу - комерційний директор "Метінвесту"

Польська інфраструктура занадто тісна для українського бізнесу - комерційний директор "Метінвесту"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів уже направлено до МВФ - Гетманцев

Держпрограма "5-7-9%" має бути спрямована на МСБ, але допускати винятки на час війни - Гетманцев

"Кернел" оцінив втрати від російських обстрілів у липні-серпні щонайменше в $32 млн

Уряд продовжує формувати нову філософію соціальної політики - Шмигаль

ОСТАННЄ

Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

МВФ не зарахував виконання структурного маяка про скасування "спрощенки" через питання перевірок - нардеп

"ДТЕК" відновив електропостачання після ракетного удару по Дніпропетровщині

Голова профільного комітету ВР розкритикував діяльність НКЦПФР

Шмигаль: Будемо розширювати грантову підтримку ветеранського бізнесу

Дорожню карту з підготовки Національної стратегії доходів уже направлено до МВФ - Гетманцев

Гральний бізнес має доплатити до 7 млрд грн податків за 2022 рік - Гетманцев

Гетманцев допускає стелю ставки мікрокредитів нижче 1% на добу за підсумками дослідження ринку

Держпрограма "5-7-9%" має бути спрямована на МСБ, але допускати винятки на час війни - Гетманцев

Мікрогранти на 77 млн грн для старту бізнесу отримають 320 підприємців у рамках "Власної справи"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА