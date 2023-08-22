Польща готова самостійно ввести односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня

Польща, у разі потреби, введе односторонню заборону на імпорт українського зерна після 15 вересня, водночас транзит товарів буде збережено, заявив міністр сільського господарства Роберт Телюс на пресконференції у вівторок у Polsat News.

Він спростував інформацію ЗМІ про розкол у коаліції країн, які забороняють імпорт українського зерна, і про те, що кількість країн - членів Європейського Союзу, які виступають проти позиції Польщі щодо продовження обмежувальних заходів після 15 вересня, збільшилася з 13 до 20.

"Уперше чую, що більше країн проти. Я розмовляв із цього приводу з багатьма міністрами з Європейського Союзу. Я бачу розуміння того, що потрібно будувати коаліцію. Ми маємо побудувати механізм. Я переконаний, що Румунія входить до коаліції", - процитувало слова Телюса польське видання farmer.pl.

Він також повідомив, що наступного тижня проведе переговори з представниками Словаччини, щоб разом визначити, "в якому напрямі ми будемо рухатися".

"Наразі я не сумніваюся, що коаліція є", - запевнив Телюс.

Польський міністр наголосив, що збереження заборони на ввезення українського зерна тільки до 15 вересня є "політичним аргументом для подальшої дестабілізації ситуації в Польщі".

"Ми цього не допустимо", - запевнив він.

Польський уряд хоче, щоб це питання було врегульовано "полюбовно в Європейському Союзі, щоб не було необхідності ламати двері".

"Якщо необхідно (...) запровадити односторонні заборони, ми їх запровадимо, тому що нас хвилюють інтереси аграріїв (...), і на цю тему не ведеться дискусія", - констатував Телюс.

Відповідаючи на запитання про можливі ризики щодо застосування штрафних санкцій до Польщі, якщо вона порушить правила єдиного ринку, міністр заявив, що не хоче слухати, "як нас, поляків, лякають штрафами (...)", і додав, що Польща "проводитиме жорстку політику в інтересах поляків".

Телюс повідомив, що Польща веде діалог з Україною, Литвою і Латвією для здійснення транзиту зерна через Польщу.

"Ми ведемо діалог з Україною, а також із Литвою та Латвією, щоб використовувати їхні порти", - сказав він і запевнив, що зерно, яке йде з Польщі, назад не повертається.

"Якщо ми говоримо про продовольчу безпеку Польщі, продовольчу безпеку Європи, то зерно має текти в Європу і має текти за межі Європи. Допоможемо в дорозі", - заявив глава польського аграрного міністерства.

За його інформацією, до введення заборони на ввезення до Польщі (українського зерна - ІФ-У) транзитом в'їхало близько 114 тис. тонн зерна, а в червні - 260 тис. тонн. Водночас із Польщі "пішло" близько 6 млн тонн зерна. У Польщі залишилося близько 3-4 млн тонн зерна, "але це запас, який має бути завжди", адже щомісячна потреба в ньому становить 2,5 млн тонн, пояснив міністр сільського господарства Польщі.

Єврокомісія 5 червня дала згоду на продовження до 15 вересня обмежень експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. "Обмеження не означають заборони на транзит цих товарів через Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину", йшлося в документі, підписаному головою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

Джерело: https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/telus-w-razie-koniecznosci-wprowadzimy-jednostronne-zakazy-importu-zboza-z-ukrainy-po-15-wrzesnia,135051.html