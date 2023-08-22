Економіка

12:54 22.08.2023

Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

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Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд - Шмигаль

У вівторок Україна отримала черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Україна отримала черговий транш макрофіну від ЄС у розмірі EUR1,5 млрд. Загальна бюджетна підтримка ЄС у 2023 р. становить уже EUR12 млрд", - написав Шмигаль у твіттері.

Голова українського уряду подякував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і виконавчому заступнику глави ЄК Валдісу Домбровскісу за "це рішення, яке демонструє солідарність Європи з Україною".

 

Теги: #кредит #єс #шмигаль

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