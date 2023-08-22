Держпрограма "5-7-9%" має бути спрямована на МСБ, але допускати винятки на час війни - Гетманцев

Позиція Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо збільшення акцентів державної програми "Доступні кредити 5-7-9" на кредитування малого та середнього бізнесу (МСБ) є правильною, але в умовах війни припустимими є обмежені за обсягами винятки, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Потрібно розуміти, що певні винятки - енергетика, роздрібні мережі - продиктовані певними воєнними обставинами, які неможливо ігнорувати", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова комітету заявив, що міфом є думка, що програмою "5-7-9" користуються здебільшого великі підприємства.

За його словами, від початку програми було видано кредитів на 220 млрд грн, зокрема за війну - на 130 млрд грн, і в перші місяці після повномасштабного вторгнення РФ програму було розширено на великі продуктові торговельні мережі через зменшення їхньої операційної ефективності. Практика довела, що це було абсолютно правильне рішення, оскільки мережі встояли і через місяць-два почали відновлюватися на тих територіях, на яких це було можливо, додав Гетманцев.

Він уточнив, що на сьогодні в рамках "5-7-9%", як виняток, планується надати банками 8 млрд грн кредитних коштів для енергетичної сфери.

"Це теж великий бізнес, але без нього малий і середній бізнес не зможуть працювати взагалі. І так, енергетиці потрібні гроші. Але в загальному обсязі програми на енергетику планується виділити до 8 млрд грн, що непорівнянно із загальним обсягом програми", - зазначив голова комітету.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, від початку дії урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%" (лютий 2020 року) щодо компенсації з держбюджету відсоткової ставки бізнесу видано 70 тис. кредитів на 225,4 млрд грн. З початку 2023 року підприємці отримали 17,2 тис. кредитів на 58,3 млрд грн. Лише за минулий тиждень такі кредити банки видали 668 підприємцям на 1,9 млрд грн.

Уточнюється, що найбільше підприємці взяли антикризових кредитів - 61 млрд грн і на антивоєнні цілі - 54,2 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було видано 28,4 млрд грн, на поповнення обігового капіталу - 25,9 млрд грн, на інвестиційні цілі - 16,5 млрд грн. Крім того, аграрії отримали 33,5 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 3,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Наразі в програмі беруть участь 45 банків, серед них лідерами з надання кредитів є ПриватБанк - понад 24,4 тис. кредитів на майже 39,8 млрд грн, Ощадбанк - 9,7 тис. на 26,2 млрд грн і Райффайзен Банк Аваль - 5,3 тис. кредитів на 25,2 млрд грн, який через наявність підсанкційної "сестринської компанії" у РФ наразі від програми відлучений.

В оновленій наприкінці червня програмі розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) є вимога про перегляд програми "5-7-9" для більшого її фокусування на малі та середні підприємства з посиленим моніторингом.