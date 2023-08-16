Економіка

12:05 16.08.2023

Після атаки ударних дронів РФ по зерновій інфраструктурі в портах Дунаю пшениця на світових ринках подорожчала - аналітики

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Після атаки ударних дронів РФ по зерновій інфраструктурі в портах Дунаю пшениця на світових ринках подорожчала - аналітики

Пшениця подорожчала на торгах у Чикаго після того, як Росія атакувала український порт на Дунаї, що призвело до подальшої ескалації бойових дій у чорноморському регіоні, повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням, ф'ючерси на пшеницю зросли на 1,3% - до $6,37 за бушель після падіння на 6% протягом трьох останніх сесій.

"Атака Росії була націлена на зернову інфраструктуру. Сховища і бункери постраждали після обстрілу в середу ввечері", - повідомив у телеграмі голова військового управління (військової обласної адміністрації - ІФ-У) Одеської області Олег Кіпер, не уточнивши, який саме порт постраждав", - пише агентство.

Джерело наголошує, що українські річкові канали набувають дедалі більшого значення для обходу блокади Москви з метою транспортування зерна Чорним морем, попри те, що в серпні російські безпілотники вже атакували порти на Дунаї, зокрема порт "Ізмаїл".

Як повідомлялося, у 2023 році ціни на пшеницю, як і раніше, приблизно на 20% нижчі після небувалих урожаїв у деяких частинах північної півкулі.

Міністерство сільського господарства США наприкінці минулого тижня підвищило оцінку російських постачань у 2023/24 МР, а також підвищило прогноз перехідних запасів пшениці в США.

 

Теги: #зерно #ціни #обстріли

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