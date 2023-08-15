Економіка

19:13 15.08.2023

ЕКА в липні допомогло профінансувати експорт більше ніж на 1 млрд грн

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Експортно-кредитне агентство (ЕКА) в липні 2023 року встановило нову позначку в підтримці українських експортерів, за місяць застрахувавши їхні зобов'язання за кредитами, виданими на виконання зовнішньоекономічних договорів, на загальну суму в 1,035 млрд грн.

Як зазначається на сайті ЕКА, сума наданого фінансування при цьому сягнула 85,9 млн грн.

Серед застрахованих кредитів у липні 2023 року майже 80 млн грн - портфельні. Найбільші з них видано в Києві (20 млн грн), Івано-Франківській (19,9 млн грн) та Дніпропетровській (19,4 млн грн) областях.

Також зазначається, що станом на 1 серпня 2023 року ЕКА підтримало експорт на понад 6,2 млрд грн, застрахувавши кредитні договори розміром 815,4 млн грн.

Лідерами за сумою застрахованих кредитів є Ощадбанк (256,3 млн грн), Укргазбанк (229 млн грн) і Райффайзен Банк (210 млн грн). Вони ж - перші за обсягом підтриманого експорту (3,22 млрд грн, 1,51 млрд грн і 0,6 млрд грн відповідно).

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" - уповноважена урядом агенція, яка підтримує та стимулює експорт українських товарів (робіт, послуг). ЕКА захищає українських експортерів від ризику неплатежів і фінансових втрат, пов'язаних із виконанням контрактів ЗЕД.

Теги: #фінансування #ека

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