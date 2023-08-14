Реформа оплати праці держслужбовців запрацює не раніше ніж 2025 року - голова НАДС Алюшина

Голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина заявляє, що в разі ухвалення законопроєкту №8222 про реформу оплати праці державних службовців він запрацює не раніше ніж із січня 2025 року.

"Нас очікують експертні дискусії у парламентських комітетах. Зараз утворюється робоча група, в яку висловили готовність увійти як експерти, так і керівники деяких комітетів Верховної Ради. До 18 серпня подаються поправки до другого читання. Далі вони обговорюватимуться. Наразі складно сказати, якою буде остаточна редакція законопроєкту, поданого до другого читання, але зацікавленість до нього надзвичайно висока", - сказала Алюшина в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про подальшу перспективу законопроєкту про реформу оплати праці держслужбовців.

Голова НАДС зазначила, що в разі ухвалення законопроєкту у 2023 році він, імовірно, набуде чинності з 1 січня 2025 року.

"Це оптимістичний прогноз - з 2025 року, точно не раніше", - наголосила вона.

Алюшина також розповіла, що на сьогодні вже розроблено всі необхідні підзаконні акти, зокрема каталог посад державної служби, здійснено експеримент класифікації посад у чотирьох центральних органах виконавчої влади та зіставлено рівень зарплат держслужби з рівнем на ринку праці.

Як повідомлялося, 28 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо запровадження єдиних підходів в оплаті праці держслужбовців на основі класифікації посад.