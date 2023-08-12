Економіка

20:49 12.08.2023

Відновлення енергосистеми України йде за графіком, завершено ремонт уже п’яти атомних блоків

2 хв читати
Відновлення енергосистеми України йде за графіком, завершено ремонт уже п’яти атомних блоків

Відновлення енергетичної системи України, пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів минулої зими, відбувається за графіком, а за деякими напрямками і з випередженням графіка, заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

"Наразі нами здійснюється найбільша ремонтна кампанія за весь час незалежності. Ми говоримо про відновлення не лише генеруючих об'єктів, ми також говоримо про НЕК "Укренерго", як магістральні лінії, високовольтні лінії, ми говоримо про обленерго, тобто операторів систем розподілу, які теж мають здійснювати роботи з відновлення. Хочемо зазначити, що є графік, який чітко контролюється, і всі ремонтні роботи проводять у визначений термін, а деякі навіть із випередженням графіка", - розповів Сафаров в ефірі телемарафону.

Так, він зазначив, що з випередженням графіка проводять підготовку до осінньо-зимового сезону у сфері атомної енергетики, яка навіть в умовах окупації ЗАЕС забезпечує понад половину української генерації електроенергії.

"Так, наразі вже 5 атомних блоків загальною потужністю 4,4 гігавата відремонтовано та підготовлено повністю до осінньо-зимового періоду, ще 4 вже перебувають на фінальній стадії і додадуть нам 3,4 гігавата", - повідомив Сафаров.

Одночасно тривають ремонтні роботи на інших об'єктах генерації, а також ТЕС і ТЕЦ, на яких відновлюють усі необхідні блоки, яких українська енергетична система потребуватиме взимку.

"Тобто, очікуємо, що зима, в разі ідеальної ситуації, якщо не буде більше обстрілів, точно буде легкою. Але тут ми не можемо прогнозувати, яким чином себе поводитиме наш ворог, ми розуміємо, що скоріш за все енергетика так і залишиться "другою лінією" цієї війни, і тому ми готуємо додаткові резерви, які дадуть нам змогу швидко ремонтувати те обладнання, яке буде виведене з ладу в результаті ворожих обстрілів", - підсумував заступник міністра.

 

 

Теги: #відновлення #енергосистема

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 11.08.2023
Подано понад 1400 заявок на компенсацію за знищене житло

Подано понад 1400 заявок на компенсацію за знищене житло

19:28 09.08.2023
У Київській області погодили рішення про виплату понад 152 млн грн для відновлення житла

У Київській області погодили рішення про виплату понад 152 млн грн для відновлення житла

11:38 09.08.2023
Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками

Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками

13:05 08.08.2023
Запущено компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла

Запущено компенсаційний онлайн-калькулятор для власників знищеного під час війни житла

19:49 07.08.2023
В Інгульці Херсонської області відновили централізоване водопостачання

В Інгульці Херсонської області відновили централізоване водопостачання

20:43 05.08.2023
Український національний прапор буде символом відновлення - Зеленський перед початком благодійного матчу Game4Ukraine

Український національний прапор буде символом відновлення - Зеленський перед початком благодійного матчу Game4Ukraine

19:10 05.08.2023
У Київській області 38 об'єктів відновлять за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії

У Київській області 38 об'єктів відновлять за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії

13:05 04.08.2023
Держкомпанії відіграватимуть ключову роль у відновленні економіки України після завершення війни - заступник міністра економіки

Держкомпанії відіграватимуть ключову роль у відновленні економіки України після завершення війни - заступник міністра економіки

11:12 04.08.2023
За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення - Кубраков

За кошти партнерів реалізуються до 80% проєктів відновлення - Кубраков

17:49 03.08.2023
Пропускну здатність мереж "Укренерго" відновлено після обстрілу до 70-80% від торішньої - глава компанії

Пропускну здатність мереж "Укренерго" відновлено після обстрілу до 70-80% від торішньої - глава компанії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 11,3% після дефляції 0,6% у липні - Держстат

Україні у 2024 р. буде потрібно мінімум $42 млрд зовнішнього фінансування - міністр фінансів

Україна має намір запровадити санкції проти російського енергетичного сектору

Українські виробники готові закрити потребу в техніці для розмінування

ФДМ заперечує постачання титанової руди ОГХК країні-агресору

ОСТАННЄ

Кабмін дозволив імпорт компонентів військової техніки без Держекспортконтролю

ФДМ передано в управління 25 держпідприємств системи НААН із земельним банком 100 тис. га

НБУ дозволив "Укрпошті" перекази пенсій за кордон

В Україні дешевшає пшеничне борошно через високі перехідні залишки - аналітики

"ОККО" повідомляє про закриття однієї зі справ проти компанії після зустрічей із бізнесом в ОП

Шмигаль: Необхідно забезпечити виробництво нових і модернізацію старих вагонів для "Укрзалізниці"

Нацбанки України та Польщі випустять колекційні монети до Дня Незалежності України

Російські санкційні активи в Україні, незважаючи на складнощі, будуть продані на аукціонах - ФДМ

Ринок житлової нерухомості в Україні рухатиметься в бік комерціалізації нових об'єктів - думка

Верховна Рада повернула оподаткування GGR для онлайн-казино - Гетманцев

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА