Відновлення енергосистеми України йде за графіком, завершено ремонт уже п’яти атомних блоків

Відновлення енергетичної системи України, пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів минулої зими, відбувається за графіком, а за деякими напрямками і з випередженням графіка, заявив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

"Наразі нами здійснюється найбільша ремонтна кампанія за весь час незалежності. Ми говоримо про відновлення не лише генеруючих об'єктів, ми також говоримо про НЕК "Укренерго", як магістральні лінії, високовольтні лінії, ми говоримо про обленерго, тобто операторів систем розподілу, які теж мають здійснювати роботи з відновлення. Хочемо зазначити, що є графік, який чітко контролюється, і всі ремонтні роботи проводять у визначений термін, а деякі навіть із випередженням графіка", - розповів Сафаров в ефірі телемарафону.

Так, він зазначив, що з випередженням графіка проводять підготовку до осінньо-зимового сезону у сфері атомної енергетики, яка навіть в умовах окупації ЗАЕС забезпечує понад половину української генерації електроенергії.

"Так, наразі вже 5 атомних блоків загальною потужністю 4,4 гігавата відремонтовано та підготовлено повністю до осінньо-зимового періоду, ще 4 вже перебувають на фінальній стадії і додадуть нам 3,4 гігавата", - повідомив Сафаров.

Одночасно тривають ремонтні роботи на інших об'єктах генерації, а також ТЕС і ТЕЦ, на яких відновлюють усі необхідні блоки, яких українська енергетична система потребуватиме взимку.

"Тобто, очікуємо, що зима, в разі ідеальної ситуації, якщо не буде більше обстрілів, точно буде легкою. Але тут ми не можемо прогнозувати, яким чином себе поводитиме наш ворог, ми розуміємо, що скоріш за все енергетика так і залишиться "другою лінією" цієї війни, і тому ми готуємо додаткові резерви, які дадуть нам змогу швидко ремонтувати те обладнання, яке буде виведене з ладу в результаті ворожих обстрілів", - підсумував заступник міністра.