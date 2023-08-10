Економіка

17:55 10.08.2023

Нацбанки України та Польщі випустять колекційні монети до Дня Незалежності України

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Нацбанки України та Польщі випустять колекційні монети до Дня Незалежності України

Національний банк України (НБУ) і Національний банк Польщі (НБП) випускають в обіг колекційні монети "Дружба та братство - найбільше багатство" зі срібла 999 проби до Дня Незалежності України загальним тиражем наборів до 10 тис. шт., йдеться в пресрелізі НБП у четвер.

Зазначено, що дві монети номіналом 10 грн і 10 злотих входять до комплекту, а їхній дизайн утворює композиційне ціле у формі серця.

Над їх створенням працював український художник Володимир Таран.

Вага кожної монети становитиме 31,1 г. Половину комплектів буде продано в Польщі, а половину - в Україні.

Як повідомив НБП, у Польщі монети можна буде придбати в касах регіональних відділень національного банку та в інтернет-магазині "Колекціонер". В Україні ж їх розповсюджуватимуть через офіційні банки-дистриб'ютори та через інтернет-магазин НБУ.

Згідно з пресрелізом, за спільною ініціативою українського та польського нацбанків колекційні монети випустять 24 серпня.

Як наголошується в пресрелізі, цей випуск є другою спільною ініціативою НБУ та НБП.

Зокрема, попередній спільний випуск відбувся у 2012 року, з нагоди фінальної частини чемпіонату Європи в Україні та Польщі, тоді банки також випустили срібні колекційні монети у вигляді набору.

Польський регулятор зазначив, що планує передати виручені з продажу наборів колекційних монет "Дружба та братство - найбільше багатство" кошти у вигляді безповоротної гуманітарної фінансової допомоги Україні.

Теги: #польша #нацбанк #монети #незалежність

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