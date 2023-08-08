Економіка

13:29 08.08.2023

Окупанти через нестачу персоналу залучають до роботи 1-1,5 тис. працівників ЗАЕС без контрактів із "Росатомом" - голова "Енергоатому"

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Окупанти через нестачу персоналу залучають до роботи 1-1,5 тис. працівників ЗАЕС без контрактів із "Росатомом" - голова "Енергоатому"

Окупаційне керівництво Запорізької АЕС змушене допускати до роботи 1-1,5 тис. її працівників, які не підписали контрактів зі структурою "Росатома" АТ "Експлуатуюча організація ЗАЕС", оскільки немає достатньої кількості персоналу для утримання станції, повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Приблизно 3 тис. працівників ЗАЕС підписали ці контракти, але в Енергодарі також залишається наш персонал. Там також приблизно 3 тис. працівників, які не підписали (контрактів - ІФ-У). Із них 2 тис. перебувають удома, і ми продовжуємо виплачувати їм заробітну плату так, як би вони працювали на станції. Ще 1-1,5 тис. працівників рашисти змушені допускати до робочих місць, незважаючи на те, що вони наші, оскільки у них немає персоналу", - сказав Котін журналістам під час відвідування однієї з АЕС у вівторок.

Він наголосив, що персонал ЗАЕС працює в дуже важких умовах, під постійним тиском, через що працівники й ідуть на підписання контрактів із "Росатомом".

"Періодично ми чуємо про катування, викрадення персоналу. Там дуже важкі умови", - зазначив президент "Енергоатому".

Як повідомлялося, ЗАЕС перебуває в російській окупації з 4 березня 2022 року. До цього на ній працювали понад 11 тис. осіб.

Теги: #енергоатом #заес #котін

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