Польща закриє кордон для українських с/г товарів після 15 вересня, деякі прифронтові країни до неї приєднаються - Мінсільгосп Польщі

Навіть якщо Європейська комісія не продовжить обмежувальних заходів на ввезення українських зернових до Польщі після 15 вересня, Польща закриє кордон, і деякі з прифронтових країн зроблять те саме, заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс в інтерв'ю виданню pap.

"Навіть якщо Європейська комісія вирішить цього не робити, ми закриємо кордон для українських продуктів після 15 вересня. Вважаю, деякі з п'яти прифронтових країн зроблять те саме. Це не проти когось, а для турботи про добробут фермерів", - наводить його слова Міністерство сільського господарства Польщі у твіттері.

Телюс також зазначив, що кілька тверджень з України були "недоречними, але не спірними". "Ми будемо твердо обстоювати інтереси фермерів. Ми хочемо і допомагаємо Україні, але благополуччя польських фермерів є нашим пріоритетом", - наголосив польський міністр.

Як повідомлялося, на переговорах аграрних міністрів Польщі та України Роберта Телюса і Миколи Сольського 2 серпня було звірено обсяги транзиту українських сільгосптоварів через територію Польщі. За інформацією польської сторони, транзит українського зерна у лютому 2023 року становив 114 тис. тонн, а в червні - 260 тис. тонн. У Польщі зазначають, що це є аргументом у продовженні заборони на експорт пшениці, ріпаку, кукурудзи та соняшнику до п'яти прифронтових країн - Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії.

Телюс запропонував заходи щодо полегшення транзиту українських зернових до морських портів різних країн ЄС. Українська сторона найближчим часом також має представити проєкт детальних рішень.