Економіка

15:59 02.08.2023

73% молодих людей в Україні віддали б перевагу самозайнятості та власному бізнесу - дослідження

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73% молодих людей в Україні віддали б перевагу самозайнятості та власному бізнесу - дослідження

73% опитаних молодих людей в Україні віддали б перевагу самозайнятості та власному бізнесу, свідчить дослідження лабораторії Rating Lab.

Зокрема, на запитання, що ви обрали б між різними видами праці, 19% українців відповіли, що віддали б перевагу бути найманим працівником, 73% обрали б бути самозайнятими або вести власний бізнес. Водночас 55% жителів Європейського Союзу вважали за краще бути найманим працівником, 39% - бути самозайнятими або вести власний бізнес.

На запитання, чи думали респонденти, які у відповіді обрали працювати на себе, про власний бізнес, 8% відповіли, що вже започаткували власну справу, 28% - роблять певні кроки для започаткування бізнесу, 59% - розглядають таку можливість, але ще не робили жодних кроків, 4% - відповіли, що не думали, а 1% не зміг відповісти на запитання. Тоді як 14% жителів ЄС відповіли, що вже розпочали власну справу, 18% - роблять певні кроки для започаткування бізнесу, 55% - розглядають таку можливість, але ще не робили жодних кроків, 9% - відповіли, що не думали, а 4% не змогли відповісти на запитання.

До трійки сфер, у яких українці б хотіли розпочати бізнес, входять: комерція і торгівля (18%), IT та е-комерція (14%), культура і дизайн (12%). Щодо жителів ЄС, то їхній вибір припав на: IT та е-комерцію (13%), культуру та дизайн (10%), комерцію та торгівлю (9%) і туризм, відпочинок та розваги (9%).

Опитування для дослідження в Україні провела 20-25 травня 2023 року Соціологічна група "Рейтинг" на платформі Rating Online. Аудиторія дослідження в Україні: молодь 15-30 років. Вибіркова сукупність: 900 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не більше ніж 3,5%. Аудиторія дослідження в ЄС: молодь 15-30 років, покриття 27 країн Європейського Союзу. Вибіркова сукупність: 25 992 респонденти. Опитування в ЄС проведено Eurobarometer 10-20 жовтня 2022 року на замовлення Європейської комісії, Генерального директорату із зайнятості, соціальних питань та інклюзії.

Теги: #бізнес #дослідження

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