До програми "єОселя" долучився Укрексімбанк, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Повідомляється, що відповідну угоду Укрексімбанк і "Укрфінжитло" уклали 1 серпня. Тепер у програмі беруть участь шість банків-партнерів: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank та Укрексімбанк.

"Приєднання ще одного банку до списку партнерів розширює можливості для позичальників, які бажають придбати житло або поліпшити житлові умови", - йдеться в релізі.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки й оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники. З моменту її запуску 2022 року банки-партнери вже видали понад 3 млрд грн кредитів більш ніж 2,2 тис. учасникам.

Із 1 серпня подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

Квартиру можна обрати в будинку не старшому за три роки або який будує забудовник, акредитований банком-партнером. Водночас зберігаються нормативні вимоги щодо площі та граничної вартості квартири.

Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

Наприкінці 2022 року уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики. За словами віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко, такого фінансування достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.