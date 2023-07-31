Міноборони і Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту безпілотників

Міністерство оборони України і турецька компанія Baykar Makina уклали договір про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Як повідомляється на сайті українського оборонного відомства в понеділок, це зроблено для розвитку рамкової угоди між урядами України і Туреччини про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, яка набула чинності 23 січня.

"Допомога Туреччини для України в час повномасштабної війни, безумовно, безцінна. Окрема вдячність компанії Baykar за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією. Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Але ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проєкт закладе основу нашої системної роботи, створить робочі місця в Україні. Ми досягли згоди, найближчим часом буде створено центр", - сказав державний секретар Міністерства оборони України Костянтин Ващенко.

Він також додав, що сьогодні політика українського оборонного відомства спрямована на посилення власних можливостей ремонту військової техніки. "Це стосується не тільки безпілотників. Це стосується і важкої бронетехніки, інших засобів ведення бою. Ми розуміємо, що нам потрібно розвивати власну інфраструктуру, створювати власні робочі місця, навчати наш власний персонал для того, щоб навіть після перемоги ми мали можливість бути максимально ефективними і використовували наявні ресурси для підтримання обороноздатності держави на належному рівні", - сказав Ващенко.