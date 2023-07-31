Економіка

13:36 31.07.2023

Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

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Україна отримала черговий грант США на $1,25 млрд

Черговий грант розміром $1,25 млрд від США надійшов в Україну в понеділок через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку, повідомило Міністерство фінансів.

"Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ. Черговий грант допоможе уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери", - наводяться в релізі слова міністра фінансів Сергія Марченка.

Мінфін уточнив, що 2023 року Україна вже отримала $8,45 млрд грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США, а загалом від початку повномасштабної війни до держбюджету країни надійшло $20,4 млрд грантових коштів від США.

Як раніше зазначав Мінфін, станом на 21 липня цього року держбюджет України отримав фінансування від міжнародних партнерів обсягом $23,6 млрд порівняно з $32,1 млрд минулого року за потреби на цей рік близько $42 млрд.

Відтоді до бюджету надійшли також EUR1,5 млрд шостого траншу макрофінансової допомоги ЄС і $1,5 млрд через механізм Цільового фонду Світового банку під гарантії уряду Японії.

Теги: #сша #грант

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