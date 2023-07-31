Підконтрольні Україні АЕС у листопаді-лютому 2023-2024 рр. працюватимуть зі 100% навантаженням - міністр енергетики

У листопаді-лютому 2023-2024 рр. дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7 880 МВт будуть завантажені на 100%, що дасть змогу атомній генерації нести основне навантаження в енергосистемі в опалювальний період.

"Протягом листопада і до березня всі блоки, які є на контрольованій Україною території, будуть працювати на 100%. Тим самим ми плануємо забезпечити майже 8 тис. МВт потужності", - заявив очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад в Івано-Франківську 30 липня.

Він додав, що наразі планові ремонти на атомних енергоблоках відбуваються з випередженням графіка.

"Герман Галущенко наголосив, що наступної зими, як і протягом попереднього опалювального сезону, основне навантаження буде нести атомна генерація", - зазначили в міністерстві.

Крім того, очільник Міненерго ознайомив учасників засідання з роботами, які проводять на об'єктах теплової та гідрогенерації, зазначивши, що планується додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності.

"Ми проводимо планові ремонти генерації, відновлюємо ті об'єкти, які були пошкоджені ворогом, а також працюємо над децентралізацією генерації та створенням нових потужностей", - сказав міністр.

Як повідомлялося, найбільша в Європі Запорізька АЕС потужністю 6 000 МВт, що розташована на окупованій території, не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року.