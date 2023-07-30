Уряд виділив кошти на відновлення енергетики до опалювального сезону, поставлені завдання вчасно провести заплановані заходи

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль акцентував увагу на важливості вчасного проведення заходів з підготовки енергетики до осінньо-зимового періоду, зазначивши, що "кошти на це є".

"Для відновлення, ремонтів та захисту об’єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 млн доларів — це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює європейський Фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 млн євро. Кошти є, важливо вчасно провести всі заплановані заходи", - сказав очільник уряду на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, що відбулося в Івано-Франківську в неділю.

Як повідомляється на урядовому порталі, захід проводився під головуванням глави держави Володимира Зеленського та за участю прем'єр-міністра, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, урядовців, керівників обласних адміністрацій, представників місцевого самоврядування, голів громад.

Під час виступу на конгресі, Шмигаль говорив про три виклики: підготовка до зими, виконання бюджетів на всіх рівнях, прискорення інтеграції до ЄС і НАТО. За його словами, з травня працює створений урядом штаб із підготовки до опалювального сезону.

Як повідомив Шмигаль, до початку опалювального сезону перед Міненерго стоїть чітке завдання - додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. До кінця року, протягом листопада-грудня, - додати в систему ще 1,2 ГВт.

Також глава уряду зазначив, що в українських газосховищах зберігається 11,7 млрд куб. м газу (80% від запланованих обсягів), а на складах - 1,5 млн тонн вугілля із запланованих 1,8 млн тонн.

"Другий виклик — виконання бюджетів на всіх рівнях, фінансова стійкість, пріоритетність видатків. У першому півріччі 2023 року видатки держбюджету склали 1 трлн 786 млрд грн. З цих коштів 819 млрд грн — це безпека та оборона. 264 млрд грн пішло на соціальні допомоги. Медицина, освіта, критична інфраструктура, швидке відновлення — це наступні пріоритети видатків бюджету. Маємо всі підходити дуже відповідально до проектів, які фінансуються з бюджетів різних рівнів. Це стосується і місцевої влади зокрема", - наголосив Шмигаль.

Як зазначив прем'єр-міністр, за півроку уряд спрямував до місцевих бюджетів 92 млрд грн трансфертів. Збережено додаткові 4% ПДФО на рівні громад - це додаткові 15 млрд грн. Для регіонів, де тривають активні бойові дії, уряд передбачив додаткову субвенцію в розмірі майже 24 млрд грн, з яких уже виплатив 10,6 млрд грн. Окремо для швидкого відновлення виділено на місця вже понад 20 млрд грн.

Шмигаль зазначив, що доходи місцевих бюджетів за шість місяців зросли на 42,5 млрд грн порівняно з попереднім роком. Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за половину 2023 року збільшилися на 54 млрд грн і становлять понад 170 млрд грн.

"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування пріоритетних і першочергових потреб на місцевому рівні. Наголошуємо на словах "пріоритетні" і "першочергові" в умовах повномасштабної війни", - зауважив голова уряду.

Третій виклик, за словами прем'єр-міністра, прискорення інтеграції в ЄС і НАТО. Він зазначив, що Єврокомісія високо оцінює прогрес українських реформ у рамках виконання семи рекомендацій. "Робимо все можливе, щоб до кінця року відкрити передвступні переговори про членство в Євросоюзі. Паралельно готуємо так званий "План для України" в рамках програми Ukraine Facility, яку анонсувала Європейська Комісія", - сказав Денис Шмигаль.