Економіка

19:12 30.07.2023

Уряд виділив кошти на відновлення енергетики до опалювального сезону, поставлені завдання вчасно провести заплановані заходи

3 хв читати
Уряд виділив кошти на відновлення енергетики до опалювального сезону, поставлені завдання вчасно провести заплановані заходи

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль акцентував увагу на важливості вчасного проведення заходів з підготовки енергетики до осінньо-зимового періоду, зазначивши, що "кошти на це є".

"Для відновлення, ремонтів та захисту об’єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 млн доларів — це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює європейський Фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 млн євро. Кошти є, важливо вчасно провести всі заплановані заходи", - сказав очільник уряду на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, що відбулося в Івано-Франківську в неділю.

Як повідомляється на урядовому порталі, захід проводився під головуванням глави держави Володимира Зеленського та за участю прем'єр-міністра, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, керівника Офісу президента Андрія Єрмака, урядовців, керівників обласних адміністрацій, представників місцевого самоврядування, голів громад.

Під час виступу на конгресі, Шмигаль говорив про три виклики: підготовка до зими, виконання бюджетів на всіх рівнях, прискорення інтеграції до ЄС і НАТО. За його словами, з травня працює створений урядом штаб із підготовки до опалювального сезону.

Як повідомив Шмигаль, до початку опалювального сезону перед Міненерго стоїть чітке завдання - додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. До кінця року, протягом листопада-грудня, - додати в систему ще 1,2 ГВт.

Також глава уряду зазначив, що в українських газосховищах зберігається 11,7 млрд куб. м газу (80% від запланованих обсягів), а на складах - 1,5 млн тонн вугілля із запланованих 1,8 млн тонн.

"Другий виклик — виконання бюджетів на всіх рівнях, фінансова стійкість, пріоритетність видатків. У першому півріччі 2023 року видатки держбюджету склали 1 трлн 786 млрд грн. З цих коштів 819 млрд грн — це безпека та оборона. 264 млрд грн пішло на соціальні допомоги. Медицина, освіта, критична інфраструктура, швидке відновлення — це наступні пріоритети видатків бюджету. Маємо всі підходити дуже відповідально до проектів, які фінансуються з бюджетів різних рівнів. Це стосується і місцевої влади зокрема", - наголосив Шмигаль.

Як зазначив прем'єр-міністр, за півроку уряд спрямував до місцевих бюджетів 92 млрд грн трансфертів. Збережено додаткові 4% ПДФО на рівні громад - це додаткові 15 млрд грн. Для регіонів, де тривають активні бойові дії, уряд передбачив додаткову субвенцію в розмірі майже 24 млрд грн, з яких уже виплатив 10,6 млрд грн. Окремо для швидкого відновлення виділено на місця вже понад 20 млрд грн.

Шмигаль зазначив, що доходи місцевих бюджетів за шість місяців зросли на 42,5 млрд грн порівняно з попереднім роком. Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за половину 2023 року збільшилися на 54 млрд грн і становлять понад 170 млрд грн.

"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування пріоритетних і першочергових потреб на місцевому рівні. Наголошуємо на словах "пріоритетні" і "першочергові" в умовах повномасштабної війни", - зауважив голова уряду.

Третій виклик, за словами прем'єр-міністра, прискорення інтеграції в ЄС і НАТО. Він зазначив, що Єврокомісія високо оцінює прогрес українських реформ у рамках виконання семи рекомендацій. "Робимо все можливе, щоб до кінця року відкрити передвступні переговори про членство в Євросоюзі. Паралельно готуємо так званий "План для України" в рамках програми Ukraine Facility, яку анонсувала Європейська Комісія", - сказав Денис Шмигаль.

 

 

 

Теги: #підготовка #опалювальний_сезон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 27.07.2023
Голова "Укренерго" радить населенню "про всяк випадок" готувати генератори на зиму

Голова "Укренерго" радить населенню "про всяк випадок" готувати генератори на зиму

09:28 26.07.2023
Західні союзники України доопрацьовують програму підготовки українських пілотів на F-16 - ЗМІ

Західні союзники України доопрацьовують програму підготовки українських пілотів на F-16 - ЗМІ

20:27 21.07.2023
Україна накопичила вже 11,7 млрд куб м газу в сховищах до зими із запланованих 14,7 млрд

Україна накопичила вже 11,7 млрд куб м газу в сховищах до зими із запланованих 14,7 млрд

20:04 15.07.2023
У рамках програми Interflex уже підготовлено 18 000 українських піхотинців

У рамках програми Interflex уже підготовлено 18 000 українських піхотинців

16:57 14.07.2023
На кожній новій зустрічі з підготовки Саміту миру додається п'ять-шість країн - Єрмак

На кожній новій зустрічі з підготовки Саміту миру додається п'ять-шість країн - Єрмак

12:58 12.07.2023
Франція вже підготувала майже 5200 українських військових - міністр оборони

Франція вже підготувала майже 5200 українських військових - міністр оборони

11:33 12.07.2023
Готовність "Харківських теплових мереж" до нового опалювального сезону становить 48%

Готовність "Харківських теплових мереж" до нового опалювального сезону становить 48%

18:52 07.07.2023
Кличко: Київ готується до наступного опалювального сезону

Кличко: Київ готується до наступного опалювального сезону

18:53 05.07.2023
Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів у серпні

Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів у серпні

18:51 03.07.2023
Шмигаль: До опалювального сезону потрібно максимально убезпечити енергетику від російських ракет і дронів

Шмигаль: До опалювального сезону потрібно максимально убезпечити енергетику від російських ракет і дронів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ключовими напрямами в межах програми Ukraine Facility будуть посилення оборони, цифровізація, енергонезалежність - Шмигаль

У серпні ціна моторного палива може зрости на 3-11 грн - "А-95"

ВР звільнила від ПДВ низку товарів для потреб оборони

Потреба держбюджету України в міжнародному фінансуванні у 2024 р. знизиться до $37 млрд - НБУ

Нацбанк України знизив облікову ставку до 22% з утримуваних із червня-2022 25%

ОСТАННЄ

Захист енергетичної інфраструктури восени та взимку є головним пріоритетом - Зеленський

Ключовими напрямами в межах програми Ukraine Facility будуть посилення оборони, цифровізація, енергонезалежність - Шмигаль

Польща продовжить заборону на українську агропродукцію після 15 вересня

У серпні ціна моторного палива може зрости на 3-11 грн - "А-95"

Країни Перської затоки закликають відновити "зернову ініціативу"

Власники євробондів "Нафтогазу" погодилися на реструктуризацію

ВР звільнила від ПДВ низку товарів для потреб оборони

"Запоріжсталь" здивована заявою про невідповідність якості безоплатно переданої сталі на тризуб для "Батьківщини-Матері"

Гроза залишила без світла 420 населених пунктів у 10 областях - Міненерго

"Ковальська" отримала від нідерландської Invest International кредит у EUR27млн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА