У серпні ціна моторного палива може зрости на 3-11 грн - "А-95"

Ціна бензину в серпні цього року може сягнути позначки в 60,86 грн/л, дизпального - 55,61 грн/л, газу - 26,63 грн/л, свідчать дані консалтингової групи "А-95", розміщені її директором Сергієм Куюном на сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

Він прокоментував, що дуже потужний імпульс для руху цін на АЗС створює "відкладена інтеграція підвищених податків та зростання світових котирувань".

"Якщо скласти все до купи, перспектива вийти на 60 грн/л бензину і 55 грн/л ДП абсолютно реальна. Так, гадаю, до 3 грн/л буде замортизовано за рахунок роздрібної націнки, але це таке собі заспокійливе", - написав Куюн.

За його підрахунками, подорожчання в липні бензину менш ніж на 4 грн/л, дизпального - трохи більше ніж на 4 грн/л й автогазу на 1,5 грн/л, незважаючи на прогнози, які передбачали принаймні зростання цін удвічі, пов'язано з продажем гравцями ринку запасів пального, сформованих у травні й червні - до скасування пільгових податків.

"Ключовий внесок у липневу стабільність зробили ОККО, WOG та "Укрнафта", які добре підготувались, і завдяки яким ціни досі не перетнули позначку в 50 грн/л", - наголосив експерт.

Водночас він зазначив, що липневе пальне дедалі більше заміщає попередні обсяги з низькою собівартістю, до середини серпня цей процес завершиться остаточно.

Іншим фактором прогнозованого підвищення ціни на моторне паливо він назвав його подорожчання на світовому ринку.

"Бензин та дизпальне додали по $130-140/т, а це в середньому 5 грн/л (звісно, з новим 20% ПДВ). Газ злетів на $70/т (1,7 грн/л). Йдемо в сезон максимально споживання в усьому світі, тому сподіватися на суттєве охолодження цін, на мій погляд, не варто", - зазначив директор "А-95".

Крім того, він звернув увагу на обстріли росіянами українських портів, унаслідок чого власники танкерів, за його словами, втратили бажання везти пальне до румунських портів і молдовського Джурджулешти.

"Хто погоджується, підняли фрахти майже на 50% (а дехто каже, й на 100%) та вимагають страхування життів усієї команди, включно з родинами. Зрозуміти можна: що тій ракеті перелетіти через Дунай... Також зафіксовані випадки прямих погроз цивільним суднам з боку російських військових кораблів. Проблеми на півдні будуть також тримати ціни в тонусі", - описав ситуацію експерт.

На його думку, щоб подолати ці проблеми, які він назвав не новими для українського ринку, потрібно збільшувати контрактування на суходолі, на північному та західному напрямках.

Крім того, він висловився за консолідацію трейдерів, які разом могли б укласти довгострокові договори на великі танкерні партії, зокрема з американськими компаніями.

"Це гарантувало б ресурс і непогану ціну на великому обсязі. Крім того, цей продукт гарантовано замістив би різні токсичні ресурси дизпального з Туреччини, Індії, Саудівської Аравії, які відверто тхнуть "узьким" душком", - підсумував Куюн.

Як повідомлялося, у середині березня 2022 року ВР ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, спрямований, зокрема, на утримання цін на пальне. Згідно з ним, тимчасово, на період дії воєнного стану, на пальне встановлювали нульовий акциз і ПДВ у 7% замість 20%.

21 вересня 2022 року ВР ухвалила законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на моторне паливо, встановивши їх на бензин і дизель у розмірі EUR100 (тут і далі 1000 літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан - EUR52, на альтернативне моторне паливо та біодизель - EUR100. ПДВ для всіх видів палива при цьому залишився на рівні 7%.

Однак, згідно з цим документом, з 1 липня 2023 року рівень податків на пальне повернувся до довоєнного рівня: ПДВ - до 20%, акциз на бензин - до EUR213, на дизпальне - до EUR140 за 1 тис. л.