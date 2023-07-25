Економіка

15:36 25.07.2023

"Нова пошта" за 6 міс. збільшила доставку посилок на 9%

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"Нова пошта" за 6 міс. збільшила доставку посилок на 9%

Група компаній "Нова пошта" за січень-червень 2023 року доставила понад 170 млн посилок і вантажів, що на 9% більше, ніж за аналогічний період довоєнного 2021 року.

Як наголошується в повідомленні пресслужби компанії, зростання обсягів пов'язане з тим, що "Нова пошта" продовжила інвестувати в розвиток інфраструктури по всій Україні, збільшивши кількість відділень різного типу на 935.

"Загальна кількість відділень перевищує 10 тис., а поштоматів - 14 тис. Наразі мережа поштоматів "Нової пошти" - друга за розміром у Європі", - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що компанія продовжує розвивати мережу на прифронтових і звільнених територіях. Зараз на деокупованій території Донецької, Харківської та Херсонської областей працюють 388 відділень.

Крім того, за перше півріччя "Нова пошта" доставила 4,2 млн міжнародних посилок, що на 34% більше, порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Міжнародну доставку виконує власна компанія Supernova Airlines. Після початку польотів у травні цього року в партнерстві з латвійською RAF-Avia, авіакомпанія здійснила 14 рейсів і доставила 250 тис. міжнародних відправлень.

Крім того, за березень-червень 2023 року компанія вийшла на ринок чотирьох країн і відкрила 21 відділення в Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Польщі.

"У Польщі працює 32 відділення Nova Post і два сортувальних термінали. Кількість доставлених відправлень між Україною та Польщею за шість місяців - 450 тис. Послугами вже скористалися 250 тис. фізичних осіб та 1,8 тис. представників бізнесу", - зазначили в "Новій пошті".

Компанія за перше півріччя сплатила 5,1 млрд грн податків і зборів до бюджетів України всіх рівнів, що на 75% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У мережі ГК "Нова пошта", заснованої 2001 року, зараз понад 10 тис. відділень і 14 тис. поштоматів в Україні. Вона надає повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг.

За даними "Стандарт-Рейтингу", виторг"Нової пошти" в першому кварталі 2023 року зріс у2,1 раза - до 8 млрд 83,1 млн грн, EBITDA - майже в 4,4 раза, до 1 млрд 307,8 млн грн, а чистий прибуток - майже у вісім разів, до 1 млрд 54,91 млн грн.

Теги: #доставка #нова_пошта

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