Екстрені відключення е/е в Одесі скасовано - ДТЕК

НЕК "Укренерго" віддало розпорядження про скасування екстрених відключень в Одесі, що застосовувалися вранці понеділка, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Усі споживачі зі світлом", - ідеться в його повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, за командою "Укренерго" в частині Київського та Хаджибейського районів Одеси з ранку понеділка відбувалися екстрені відключення, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

У Міністерстві енергетики України уточнили, що через низку технологічних порушень, зокрема коротке замикання, на обладнанні оператора системи передачі в Одеській області була знеструмлена підстанція 330 кВ. Через це без живлення залишилася Одеська ТЕЦ, а без світла одночасно тимчасово залишилися 124 тис. споживачів.

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" пояснив вимушене застосування тимчасових аварійних відключень електроенергії вранці понеділка в деяких районах Одеси збоєм у магістральних мережах регіону, причини якого з'ясовуються.