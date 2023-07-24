ДТЕК очікує рішення арбітражу щодо "Крименерго" найближчими тижнями

ДТЕК очікує рішення арбітражного суду за позовом до Російської Федерації щодо втрачених у Криму активів найближчими тижнями, повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко.

"Наші юристи очікують, що найближчими тижнями ми отримаємо рішення арбітражу щодо кримських активів і почнемо стягнення коштів. За нашими оцінками, сума вимірюється сотнями мільйонів доларів", - сказав він в інтерв'ю "Forbes Україна".

Як повідомлялося, у вересні 2018 року ДТЕК, не дочекавшись відповіді на висунуту ним претензію щодо втрачених в анексованому Криму активів, розпочав підготовку позову до міжнародних судів. Того самого року він подав позов до постійного арбітражного суду в Гаазі.

"ДТЕК Крименерго" був найбільшим постачальником електроенергії на Кримському півострові. Забезпечував понад 80% постачання електроенергії на його території.