Економіка

18:51 22.07.2023

Держава купила за 1 грн Сенс Банк і призначила його керівником ексголову правління Універсал Банку Кузьміна

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Держава купила за 1 грн Сенс Банк і призначила його керівником ексголову правління Універсал Банку Кузьміна

Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у суботу уклали договір купівлі-продажу за 1 грн 100% акцій системно важливого АТ "Сенс Банк" (Київ, раніше Альфа-Банк), згідно з яким Банк переходить у власність держави.

"Зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників банку та дасть змогу уникнути загроз фінансовій стабільності в Україні", - йдеться в повідомленні Мінфіну в суботу.

Відомство нагадало, що 20 липня 2023 року правління Нацбанку розпочало процес націоналізації цього банку, який належав власникам Альфа-Груп, що потрапили під санкції. Наступного дня уряд погодився з пропозицією НБУ стати новим власником банку після введення в нього тимчасової адміністрації ФГВФО і визначив Мінфін органом управління його акціями.

Зазначається, що за поданням Мінфіну ФГВФО вже призначив керівників банку, погоджених Нацбанком. Зокрема, новим головою правління призначено Дмитра Кузьміна, який очолював банк з іноземним капіталом Універсал Банк до продажу його наприкінці 2016 року групі ТАС Сергія Тігіпка.

Як повідомлялося, Сенс Банк за розміром активів (близько 3,4% від активів усієї банківської системи) посідає 11 місце серед 65 активних банків України.

Теги: #мінфін #фгвфо #сенс_банк

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