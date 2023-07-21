Економіка

12:32 21.07.2023

"Укренерго" проведе перший спільний аукціон для експорту 200 МВт е/е до Словаччини на 23 липня

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"Укренерго" проведе перший спільний аукціон для експорту 200 МВт е/е до Словаччини на 23 липня

На першому спільному аукціоні з розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній на експортному напрямку Україна - Словаччина, який стартує 21 липня 2023 року, буде запропоновано 200 МВт потужності з датою постачання 23 липня з 9:00 до 14:00, повідомила НЕК "Укренерго".

"Укренерго" та словацький оператор системи передачі SEPS підписали угоду, яка визначає порядок проведення та розподілу коштів від аукціонів з доступу до міждержавних інтерконекторів між операторами двох енергосистем. Отже, після внесення необхідних змін в законодавство та погодження Регулятором - НКРЕКП - Україна має можливість розпочати експорт електроенергії до Словаччини", - ідеться в повідомленні НЕК у телеграм-каналі в п'ятницю.

Там зазначили, що з огляду на війну та постійні ризики від обстрілів доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

"Укренерго" наголосило, що українська електроенергія експортуватиметься тільки в години доби, коли в енергосистемі є її надлишок.

"Наприклад, експорт можливий у ранкові та денні години, коли виробництво сонячних електростанцій найбільше. У вечірні години, коли сонячні електростанції не працюють, а в енергосистемі обмежена можливість електростанцій покривати високий рівень споживання електрики залишається необхідність імпорту", - пояснив системний оператор.

Як повідомлялося, дозволена ENTSO-E максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії у Європу для України та Молдови наразі становить 400 МВт, для імпорту - 1200 МВт.

"Укренерго" не пропонує з 21 квітня потужність для експорту е/е до Словаччини, яка до цього становила 200 МВт-год і завжди повністю викуповувалася трейдерами. Експорт у Словаччину було відновлено з 17 квітня, і за перші три дні плата за перетин становила близько 11,7 млн грн, на відміну від інших напрямків, де трейдери за нього нічого не платять.

Причиною припинення експорту стала позиція словацької сторони, яка наполягає на проведенні спільних аукціонів з розподілу перетину, що давало б їй частину плати за нього.

Теги: #енергетика #укренерго

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