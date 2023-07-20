Угорщина не допустила "Метінвест" до конкурсу щодо меткомбінату Dunaferr, тим самим знизивши ціну продажу на EUR150 млн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" негативно ставиться до рішення урядових структур Угорщини про недопуск її до продажу найбільшого в країні виробника сталі Dunaferr (раніше - ISD Dunaferr), який входив у корпорацію "Індустріальний союз Донбасу" (ІСД), в результаті чого Угорщина недоотримала мільйони доларів.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Метінвесту" в четвер, для "Метінвесту" участь у тендері на придбання угорського заводу Dunaferr була насамперед можливістю завантажити українські ГЗК групи в Кривому Розі, які частково перебувають у простої через блокування агресором портів і втрату контролю над активами в Маріуполі.

"Ми справді були зацікавлені в цьому підприємстві, тому що це робота для тисяч українців, податки для бюджету, валютні надходження в Україну. Але змушені констатувати, що від самого початку тендер з продажу Dunaferr не відповідав критеріям прозорості, проводився в дуже стислі терміни та запам'ятався обмеженістю інформації для учасників. Склалося враження, що уряд Угорщини прагнув не привертати увагу великої кількості потенційних інвесторів, а, навпаки, відволікти її", - зазначила компанія у своїй заяві.

При цьому наголошується, що компанія не знає причини виключення з тендера інших учасників, але "Метінвест" виключили у зв'язку з тим, що відповідне міністерство не надало ліквідатору висновок про успішне проходження групою процедури National Security Screening. Водночас уряд Угорщини, незважаючи на неодноразові звернення компанії, також не надав "Метінвесту" ні висновку про те, що він не пройшов таку процедуру, ні інформації із зазначенням причин її непроходження.

Крім того, уточнюється, що після оголошення тендера і визначення гарантійного внеску, враховуючи його розмір, очікувана вартість заводу має становити EUR200 млн. Саме така сума могла бути підсумковою ціною комбінату Dunaferr на прозорому аукціоні. Але після виключення з тендера "Метінвесту" уряд Угорщини виставив ціну близько EUR50 млн.

За підсумками нещодавніх торгів, у яких взяли участь лише два інвестори, переміг Liberty Steel, запропонувавши EUR55 млн за інтегрований металургійний завод потужністю понад 1,5 млн тонн металопрокату на рік. При цьому уряд Угорщини передав завод в управління Liberty Steel ще взимку, без проведення публічних тендерів, констатують у групі.

"Зважаючи на ці фактори, можна припустити, що тендер від самого початку був розроблений угорським урядом як механізм узаконення передачі заводу за неринковою вартістю конкретному покупцеві Liberty Steel. На наше переконання, зважаючи на невідповідність проведеного аукціону критеріям прозорості, антимонопольним органам ЄС варто звернути увагу на дії уряду Угорщини під час проведення конкурсу щодо комбінату і винести своє рішення", - резюмується в заяві.

У пресслужбі "Метінвесту" зазначили, що лист із таким змістом було направлено прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Dunaferr може виробляти 1,65 млн тонн сталі на рік.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".