Економіка

15:13 19.07.2023

Знищено 60 тис. тонн зерна внаслідок ворожих атак 18-19 липня - міністр агрополітики

2 хв читати
Знищено 60 тис. тонн зерна внаслідок ворожих атак 18-19 липня - міністр агрополітики

Міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський заявив про знищення 60 тис. тонн зерна в морських портах "Одеса" і "Чорноморськ" унаслідок російських ударів 18 і 19 липня і закликав світову спільноту жорстко відреагувати на факт агресії, повідомила пресслужба міністерства.

Згідно з релізом, після нічної атаки на зернові термінали та портову інфраструктуру в портах "Одеса" та "Чорноморськ" із роботи виведено значну частину зернової експортної інфраструктури останнього. Для повноцінного відновлення постраждалих об'єктів знадобиться не менше року.

У порту "Чорноморськ" також було знищено 60 тис. тонн зерна, яке мало бути завантажено на великотоннажне судно і відправлено зерновим коридором ще 60 днів тому.

"Вночі 18 і 19 липня Росія обстріляла об'єкти портової інфраструктури, які були задіяні в "зерновій ініціативі". Агресор вкотре довів, що людські цінності для нього порожній звук, довіри до його слів як не було, так і немає", - процитувала пресслужба слова міністра.

Сольський зазначив, що найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

"Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу, продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країні терориста, яка шантажує весь світ голодом. Світ має відреагувати жорстко і відповідно до ситуації", - наголосив міністр.

Сольський нагадав, якщо Україна не зможе експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання.

"Крім того, постраждає економіка не лише України, а й світу. Зросте ціна на зерно, і не всі країни зможуть дозволити собі купувати продукцію, а отже, ціна значно зросте на продукти харчування: борошно, крупи, м'ясо", - наголосив міністр.

Як повідомили раніше повітряні сили ЗСУ, у ніч на вівторок українська протиповітряна оборона знищила 13 із 30 крилатих ракет і 23 із 32 "шахедів". Наголошувалося, що здебільшого противник атакував об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти на Одещині, зокрема ударами ракет Х-22 та "Онікс".

Теги: #зерно #мінагрополітики #порти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 19.07.2023
"Кернел" підтверджує значні пошкодження активів у порту "Чорноморськ"

"Кернел" підтверджує значні пошкодження активів у порту "Чорноморськ"

15:55 19.07.2023
Україна може застосувати дзеркальні заходи на продовження ЄС обмежень агроекспорту після 15 вересня - Свириденко

Україна може застосувати дзеркальні заходи на продовження ЄС обмежень агроекспорту після 15 вересня - Свириденко

15:15 19.07.2023
Глава МЗС Німеччини про атаки на Одесу: Кожна путінська бомба також завдає удару по найбідніших людях у світі

Глава МЗС Німеччини про атаки на Одесу: Кожна путінська бомба також завдає удару по найбідніших людях у світі

14:56 19.07.2023
Україна вивчає можливості відновлення "зернового коридору", включно із супроводом конвоями

Україна вивчає можливості відновлення "зернового коридору", включно із супроводом конвоями

18:08 18.07.2023
Кулеба: Кожен звільнений кілометр означає додаткове українське зерно, кожен кілограм оплачено життями наших воїнів

Кулеба: Кожен звільнений кілометр означає додаткове українське зерно, кожен кілограм оплачено життями наших воїнів

17:22 18.07.2023
Шмигаль: Пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі

Шмигаль: Пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі

14:23 18.07.2023
Кулеба на Радбезі ООН закликав змусити РФ повернутися до "зернової ініціативи" і припинити "голодні ігри"

Кулеба на Радбезі ООН закликав змусити РФ повернутися до "зернової ініціативи" і припинити "голодні ігри"

14:02 18.07.2023
На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

На засіданні Ставки розглянули питання безпеки портів і морського експорту зерна

12:47 18.07.2023
У графіку Путіна поки що немає контактів з Ердоганом щодо "зернової ініціативи" - Пєсков

У графіку Путіна поки що немає контактів з Ердоганом щодо "зернової ініціативи" - Пєсков

09:40 18.07.2023
США не розглядають варіанта перевезення українського зерна морем із військовим супроводом

США не розглядають варіанта перевезення українського зерна морем із військовим супроводом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Кернел" підтверджує значні пошкодження активів у порту "Чорноморськ"

Польща не має наміру знімати ембарго на постачання сільгосппродукції з України - прем'єр

Україна може застосувати дзеркальні заходи на продовження ЄС обмежень агроекспорту після 15 вересня - Свириденко

Кулеба: Кожен звільнений кілометр означає додаткове українське зерно, кожен кілограм оплачено життями наших воїнів

НАБУ закликає Кабмін терміново усунути корупційні ризики в постанові про закупівлі під час війни

ОСТАННЄ

Польща не має наміру знімати ембарго на постачання сільгосппродукції з України - прем'єр

"Укренерго" фіксує зменшення споживання е/е ввечері та зміщення його піку на денні години

Виробництво пива в Україні за 6 міс. зросло на 112,5% порівняно з минулим роком

Україна і Світовий банк підписали дві угоди на $240 млн гранту для підвищення надійності енергосистеми

"НоваПей Кредит" здійснить два випуски облігацій на 200 млн грн

Уряд удосконалить порядок проведення електронних аукціонів

НАБУ закликає Кабмін терміново усунути корупційні ризики в постанові про закупівлі під час війни

Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт щодо початку відбудови Каховської ГЕС - Шмигаль

Шмигаль і президент JICA обговорили відновлення України та проєкти державно-приватного партнерства

"ДТЕК Енерго" ввело в роботу 14 із 27 запланованих цього року вугільних лав

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА