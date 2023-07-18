Економіка

17:30 18.07.2023

Уряд удосконалить порядок проведення електронних аукціонів

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Уряд удосконалить порядок проведення електронних аукціонів

Для розвитку і відновлення економіки України уряд продовжує реформу приватизації, на сьогодні вдосконалюється порядок проведення електронних аукціонів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для розвитку та відновлення нашої економіки продовжуємо реформу приватизації. У планах - розпочати також велику приватизацію. Сьогодні вдосконалюємо порядок проведення електронних аукціонів. Велика приватизація буде відкритою, конкурентною та виграшною для всіх сторін: для держави, для бізнесу та для працівників", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Теги: #кабмін #приватизація #шмигаль

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