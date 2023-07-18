Економіка

16:12 18.07.2023

"ДТЕК Енерго" ввело в роботу 14 із 27 запланованих цього року вугільних лав

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"ДТЕК Енерго" ввело в роботу 14 із 27 запланованих цього року вугільних лав

"ДТЕК Енерго" впродовж січня-червня ввело в роботу 14 із 27 запланованих цьогоріч вугільних лав, повідомила пресслужба компанії у вівторок.

За її даними, у липні шахтарі компанії планують ввести в роботу одну лаву.

"Наші енергетики, ремонтники, шахтарі та машинобудівники посилено готуються до зими заздалегідь. Зокрема, шахтарі щомісяця вводять нові лави, які дають змогу гарантовано видобувати вугілля протягом багатьох місяців наперед. Працюють у режимі 24/7, щоб українські теплоелектростанції були забезпечені достатньою кількістю палива, а українці були зі світлом і теплом", - зазначив генеральний директор компанії Ільдар Салєєв.

Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" за п'ять місяців цього року ввело в роботу 11 нових вугільних лав, зокрема, у квітні - лаву-гігант із запасами понад мільйон тонн вугілля.

У 2022 році вугледобувними підприємствами компанії було введено в роботу 28 нових лав.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнутий цикл виробництва електроенергії з вугілля. Станом на січень 2022 року встановлена потужність компанії в тепловій генерації електроенергії становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.

Теги: #вугілля #дтек_енерго

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