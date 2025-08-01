"Корум ДрМЗ" поставив кліть для шахти "Павлоградська"
"Корум Дружківський машзавод" ("Корум ДрМЗ"), що входить до машинобудівної Corum Group ("ДТЕК Енерго"), відвантажив кліть для шахти "Павлоградська", яка одночасно може переміщати 28 працівників або 6,6 т вантажу, повідомив завод у Facebook.
Шахтне обладнання, що має довжину 4 м та висоту 5,5 м, розроблено на базі серійного, але адаптоване до реальних умов експлуатації на шахті замовника.
"Попереду - нові проєкти. Зокрема вже стартувало виробництво двоповерхової кліті для шахти "Самарська", - йдеться в повідомленні.
"Корум ДрМЗ", релокований з Дружківки (Донецька обл.) до м.Дніпро 2022 року, за його даними, у першому півріччі поточного року зібрав 182 од. гірничошахтного обладнання, відновив ще 10, виготовив 323 металоконструкції для енергетики та понад 479 тис. комплектуючих і запчастин.
Зокрема, в червні виготовлено 30 вантажних вагонеток та чотири пасажирські, шахтний перевантажувач, два пристрої для доставки довгомірів та три підвісні пристрої. Також виготовлено 12 металоконструкцій та 100 тис. комплектуючих та запчастин. Відремонтовано 7 секцій гірничошахтного кріплення.
Corum Group - провідний виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні. Входить до складу "ДТЕК Енерго" - операційної компанії, що відповідає за видобуток вугілля і виробництво електроенергії з вугілля в структурі енергохолдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова.