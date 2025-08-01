Інтерфакс-Україна
Події
11:49 01.08.2025

"Корум ДрМЗ" поставив кліть для шахти "Павлоградська"

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"Корум Дружківський машзавод" ("Корум ДрМЗ"), що входить до машинобудівної Corum Group ("ДТЕК Енерго"), відвантажив кліть для шахти "Павлоградська", яка одночасно може переміщати 28 працівників або 6,6 т вантажу, повідомив завод у Facebook.

Шахтне обладнання, що  має довжину 4 м та висоту 5,5 м, розроблено на базі серійного, але адаптоване до реальних умов експлуатації на шахті замовника.

"Попереду - нові проєкти. Зокрема вже стартувало виробництво двоповерхової кліті для шахти "Самарська", - йдеться в повідомленні.

"Корум ДрМЗ", релокований з Дружківки (Донецька обл.) до м.Дніпро 2022 року, за його даними, у першому півріччі поточного року зібрав 182 од. гірничошахтного обладнання, відновив ще 10, виготовив 323 металоконструкції для енергетики та понад 479 тис. комплектуючих і запчастин.

Зокрема, в червні виготовлено 30 вантажних вагонеток та чотири пасажирські, шахтний перевантажувач, два пристрої для доставки довгомірів та три підвісні пристрої. Також виготовлено 12 металоконструкцій та 100 тис. комплектуючих та запчастин. Відремонтовано 7 секцій гірничошахтного кріплення.

Corum Group - провідний виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні. Входить до складу "ДТЕК Енерго" - операційної компанії, що відповідає за видобуток вугілля і виробництво електроенергії з вугілля в структурі енергохолдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова.

Теги: #шахта #корум_дрмз #дтек_енерго

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