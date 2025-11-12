Інтерфакс-Україна
Двох працівників досі шукають на шахті Інгульська "СхідГЗК" після затоплення 11 листопада – Міненерго

Двох працівників досі шукають на шахті Інгульська "СхідГЗК" після затоплення 11 листопада – Міненерго
Фото: https://t.me/energyofukraine/

11 листопада на шахті Інгульська ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (ДП "СхідГЗК") сталася надзвичайна ситуація - у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту.

"На аварійній дільниці знаходилось чотири працівника ПП "Світекс", двоє працівників самостійно вийшли із зони аварії, доля іще двох працівників станом на 14:00 хв 12 листопада залишається не відомою", - повідомило Міністерство енергетики України у середу.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів ДСНС та шахти Інгульська "СхідГЗК".

В міністерстві зазначили, що відповідно до трудового законодавства, для розслідування аварії буде створена відповідна комісія.

