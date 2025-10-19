22:01 19.10.2025
Всіх шахтарів з ураженої атакою дронів шахти підняли на поверхню – ДТЕК
Всіх гірників з ураженої атакою російських дронів шахти ДТЕК в Дніпропетровській області вдалося евакуювати на поверхню, повідомляє телеграм-канал ДТЕК, станом на 21:53 неділі.
"Всіх шахтарів ДТЕК вдалося підняти на поверхню після масштабної атаки ворога. Ніхто з колег не постраждав", - сказано в повідомленні компанії.
Як повідомлялося у неділю росіяни завдали масованого удару по шахті ДТЕК у Дніпропетровській області. Під час атаки під землею знаходилися 192 шахтарі.
