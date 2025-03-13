КЗРК перевів працівників в простій до квітня

Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК) перевів більшість працівників в простій до квітня поточного року.

Згідно з наказом голови правління КЗРК, який має в своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна", простій оголошено з 8 по 31 березня поточного року.

При цьому працівникам пропонують піти у відпустку.

Як повідомляло раніше агентство "Інтерфакс-Україна", КЗРК має намір призупинити виробництво та перейти в простій через проблеми зі збутом продукції та неможливістю оплачувати електроенергію.

У свою чергу працівники висловлювали занепокоєння стосовно роботи та виплати заробітної плати.

Раніше, у грудні 2024 року, КЗРК звертався з проханням допомогти для стабілізації реалізації залізорудної сировини (ЗРС) і повернення податку на додану вартість (ПДВ) за поставлену на експорт продукцію.

КЗРК спеціалізується на підземному видобутку залізної руди. У його складі - чотири шахти: "Покровська" (колишня "Жовтнева"), шахта "Криворізька" ("Батьківщина"), "Козацька" (раніше - "Гвардійська") і "Тернівська" (раніше - рудоуправління ім. Орджонікідзе, потім ім. Леніна).

За даними НДУ на третій квартал 2023 року, основним акціонером КЗРК є компанія Starmill Limited (Кіпр), якій належить 99,88% його акцій. Оперативний контроль на комбінаті здійснює група "Приват".

Статутний капітал підприємства - 1 млрд 991 млн грн.